muži - dvojhra - osemfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-21) 6:3, 6:3, 6:1,

Stefanos Tsitsipas (Gr.-9) - Matteo Arnaldi (Tal.) 3:6, 7:6 (4), 6:2, 6:2

Paríž 2. júna (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Parížsky finalista z roku 2021 zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej deviatky Taliana Mattea Arnaldiho 3:6, 7:6 (4), 6:3, 6:2. Jeho ďalším súperom bude tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz, ktorý vyradil Kanaďana Felixa-Augera Aliassimea 6:3, 6:3, 6:1.Arnaldi mal duel proti Tsitsipasovi na dvorci Suzanne Lenglenovej sľubne rozohratý. Po zisku prvého setu viedol v druhom dejstve 5:3, no Grék vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Tsitsipas sa dostal na koňa a ďalšie dva sety už boli jasne v jeho réžii. V ôsmom geme štvrtého dejstva premenil pri vlastnom servise po víťaznom bekhende tretí mečbal." uviedol Tsitsipas v pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Fabriceom Santorom.Alcaraz v úvodnom geme súboja s Augerom-Aliasimmeom stratil servis, no hneď vzápätí kontroval rebrejkom a v ďalších minútach potvrdil, že antuka je jeho obľúbený povrch. Kanaďan nebol zdravotne úplne fit, v priebehu zápasu požiadal o lekárske ošetrenie a rozbehnutého súpera už nedokázal zastaviť.povedal vlaňajší semifinalista druhého grandslamového turnaja roka.