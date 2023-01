Tsitsipas prvým finalistom mužskej dvojhry Australian open

muži - dvojhra - semifinále:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) - Karen Chačanov (Rus.-18) 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3

Melbourne 27. januára (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii turnajovej trojky zdolal v semifinále osemnásteho nasadeného Rusa Karena Chačanova 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6) a 6:3.Tsitsipas sa premiérovo prebojoval do finále v Melbourne. Podarilo sa mu to na štvrtý pokus, doteraz bolo jeho maximom na Australian Open semifinále (2019, 2021, 2022). V grandslamovom finále bol dosiaľ jediný raz, v roku 2021 na Roland Garros prehral vo finále so Srbom Novakom Djokovičom v piatich setoch.Súperom Tsitsipasa vo finále bude víťaz druhého semifinálového súboja medzi turnajovou štvorkou Djokovičom a nenasadeným Američanom Tommym Paulom.