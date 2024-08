Tsitsipas ukončil spoluprácu s otcom Apostolosom ako trénerom

Atény 9. augusta (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas ukončil spoluprácu so svojím otcom ako trénerom Apostolosom. Po nedávnej prehre s Keiom Nišikorim 4:6, 4:6 v Kanade kritizoval jeho trénerský štýl. Na sociálnej sieti X informoval, že jeho otec s ním bude naďalej cestovať a podporovať ho mimo kurtu.



"S ťažkým srdcom oznamujem, že moja spolupráca s mojím otcom ako trénerom sa skončila. Radšej ponechávam svojho otca v jeho úlohe otca, a to len ako otca," uviedol Tsitsipas. Meno jeho nástupcu ešte nepozná: "Veľa rokov som dôveroval svojmu otcovi s trénerskou úlohou a naše partnerstvo považujem za úspešné. Nie som si istý, kto to prevezme, ešte som sa nerozhodol." Na nedávnom turnaji na OH v Paríži sa Tsitsipas dostal do štvrťfinále dvojhry, v ktorom prehral s neskorším víťazom Srbom Novakom Djokovičom.