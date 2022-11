Tsitsipas zdolal Medvedeva, ruský tenista už nemôže postúpiť

turnaj majstrov v Turíne červená skupina:



Stefanos Tsitsipas (Gré-2) – Daniil Medvedev (Rus-4) 6:3, 6:7 (11), 7:6 (1)

Turín 17. novembra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvládol zápas proti Rusovi Daniilovi Medvedevovi, ktorého zdolal na turnaji majstrov v Turíne 6:3, 6:7 (11), 7:6 (1). Udržal sa tak v hre o postup do semifinále. Štvrtý nasadený Medvedev už nemôže postúpiť, o druhom semifinalistovi z červenej skupiny rozhodne piatkový duel Tsitsipasa so štvrtým nasadeným Andrejom Rubľovom.Lepšie začal zápas Tsitsipas, ktorý si vypracoval v prvom dejstve ihneď náskok 3:0. Medvedev nedokázal reagovať na razanciu a presnosť úderov zo strany Gréka. Druhému nasadenému hráčovi turnaja v prvom sete pomohlo prvé podanie, ktorého úspešnosť bola 81%. Najväčšou zbraňou Tsitsipasa však bola hra na sieti, kde získal až 14 bodov a pokazil iba jednu loptu. Prvý set vyhral za 33 minút 6:3.V druhom sete sa hra viac vyrovnala a set dospel až do tajbrejku. Skrátenú hru začal lepšie Medvedev, ktorý viedol už 4:1, ale nádejný stav neudržal. Tsitsipas mal následne k dispozícii tri mečbaly, ktoré nevyužil a ruský tenista si napokon vybojoval tretí set.Aj ten musel rozhodnúť tajbrejk, v ňom bol jednoznačne lepší Tsitsipas, ktorý ho vyhral 7:1. Grécky tenista zabojuje o postup medzi najlepšiu štvorku v piatok proti ďalšiemu Rusovi Andrejovi Rubľovovi.