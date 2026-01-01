< sekcia Šport
Tsitsipas zvažoval koniec kariéry: Naozaj som sa bál
Autor TASR
Perth 1. januára (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas priznal, že počas sezóny 2025 seriózne zvažoval koniec hráčskej kariéry. Dôvodom boli problémy s chrbtom, ktoré ho trápili niekoľko mesiacov.
Niekdajší tretí hráč svetového rebríčka ATP odohral od vypadnutia v 2. kole US Open, v ktorom prehral s Nemcom Danielom Altmaierom po piatich setoch, len dva súťažné duely v Davisovom pohári. „Mojou najväčšou starosťou bolo, či dokážem dohrať zápas. Pýtal som sa sám seba, či dokážem odohrať ďalšie stretnutie bez bolesti. Po prehre na US Open som sa naozaj bál. Dva dni som nemohol chodiť. V takých chvíľach prehodnotíte budúcnosť svojej kariéry,“ uviedol Tsitsipas podľa AFP.
Pred štartom nového ročníka však povedal, že so súčasným plánom liečby je spokojný a prináša výsledky. „Mojím najväčším víťazstvom za rok 2026 by bolo, ak by ma nemuselo trápiť, či dokážem dohrávať zápasy. Je skvelé, keď môžem povedať, že som mal predsezónnu prípravu bez bolesti a dúfam, že to tak zostane,“ konštatoval finalista Australian Open z roku 2023.
Dvadsaťsedemročný Grék sa momentálne pripravuje na United Cup, kde sa predstaví po boku Marie Sakkariovej. „Sme tu opäť, s dobrým tímom a skvelým naladením. Sme pripravení na vojnu – sme Gréci. Ideme do toho vo veľkom,“ dodal Tsitsipas. Grécko sa v C-skupine stretne s Japonskom a Veľkou Britániou.
