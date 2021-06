Tsitsipasovi ešte pred finále Roland Garros zomrela stará mama

Paríž 14. júna (TASR) - Čerstvý neúspešný finalista tenisového Roland Garros Stefanos Tsitsipas prezradil, že mu nedávno zomrela stará mama. Historicky prvý Grék vo finále grandslamového turnaja sa to dozvedel ešte pred svojou finálovou prehrou s Novakom Djokovičom 7:6 (6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.



"Bola to veľmi múdra žena, ktorá verila v život. Jej ochota dávať a pomáhať sa nedá porovnať so žiadnou inou bytosťou, ktorú som kedy stretol. Je dôležité mať viac takýchto ľudí na svete, pretože vás nútia snívať," zverejnil Tsitsipas podľa AP.