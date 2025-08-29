Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

Šramková s Noskovou vypadli v 1. kole štvorhry

.
Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia loptičku Američanke An Liovej v 1. kole dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku 25. augusta 2025. Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V premiére v hlavnej súťaži v New Yorku prehrala s domácou Američankou Ann Liovou po trojsetovom boji 6:4, 2:6, 4:6. Slovensko tak prišlo vo Flushing Meadows aj o jediné želiezko v singli. Foto: TASR/AP

S mexickou-českou dvojicou Giualiana Olmosová, Anna Sisková prehrali 6:7 (2) a 4:6.

Autor TASR
New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou vypadli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. S mexickou-českou dvojicou Giualiana Olmosová, Anna Sisková prehrali 6:7 (2) a 4:6.



ženy - štvorhra - 1. kolo:

Giuliana Olmosová, Anna Sisková (Mex./ČR) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 7:6 (2), 6:4
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská