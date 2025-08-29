< sekcia Šport
Šramková s Noskovou vypadli v 1. kole štvorhry
S mexickou-českou dvojicou Giualiana Olmosová, Anna Sisková prehrali 6:7 (2) a 4:6.
Autor TASR
New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou vypadli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. S mexickou-českou dvojicou Giualiana Olmosová, Anna Sisková prehrali 6:7 (2) a 4:6.
ženy - štvorhra - 1. kolo:
Giuliana Olmosová, Anna Sisková (Mex./ČR) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 7:6 (2), 6:4
