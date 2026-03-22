Tsunami opäť zvíťazilo v Trenčíne, Lido vyrovnalo sériu s Grasshoppers
Druhý tím po základnej časti a úradujúci vicemajster ŠK Lido Prírodovedec si v druhom semifinálovom zápase poradil so žilinskými Grasshoppers 5:1 a vyrovnal stav série na 1:1.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) – Florbalisti 1. FBC Trenčín neuspeli ani v druhom domácom stretnutí semifinále play off Extraligy mužov s obhajcami majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica. Víťaz základnej časti prehral v nedeľu 5:6 po predĺžení, keď o výhre hostí rozhodol v 63. minúte svojím tretím gólom Peter Banga. Tsunami tak vedie v sérii 2:0 na zápasy.
Extraliga mužov – 2. zápasy semifinále:
1. FBC Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 pp (4:2, 1:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 1. Bulejčík (Hatala), 3. Masár (Rantala), 17. Amrich (Košinár), 19. Bulejčík (Kvasnica), 36. Rantala (Masár) – 2. Pápay (Livař), 18. Banga, 23. Jurica, 26. Jurica (Banga), 41. Banga (Chochol), 63. Banga
/stav série: 0:2/
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Góly: 8. Nôta (Bachan), 24. Vrábel (Bachan), 56. Vrábel, 57. Nôta (Nehila), 58. Nehila (Nôta) – 17. Šuška
/stav série: 1:1/
