TU Košice remizovali s MŠK Považská Bystrica 1:1 v dohrávke 7. kola

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V 54. minúte otvoril skóre hosťujúci Denis Potoma,

Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Futbalisti Slávia TU Košice remizovali v stredajšej dohrávke 7. kola MONACObet ligy s MŠK Považská Bystrica 1:1. V 54. minúte otvoril skóre hosťujúci Denis Potoma, o deľbe bodov rozhodol o necelých desať minút nato Herve Hiba v drese Košíc.



MONACObet liga - dohrávka 7. kola:

Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica 1:1 (0:0)

Góly: 66. Hiba - 54. Potoma. Rozhodcovia: Sidenko - Lauer, Ralbovský, ŽK: Bajus, Hasaj, Harvila - Matejčík, Čongrády, 385 divákov.
