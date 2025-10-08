< sekcia Šport
TU Košice remizovali s MŠK Považská Bystrica 1:1 v dohrávke 7. kola
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Futbalisti Slávia TU Košice remizovali v stredajšej dohrávke 7. kola MONACObet ligy s MŠK Považská Bystrica 1:1. V 54. minúte otvoril skóre hosťujúci Denis Potoma, o deľbe bodov rozhodol o necelých desať minút nato Herve Hiba v drese Košíc.
MONACObet liga - dohrávka 7. kola:
Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica 1:1 (0:0)
Góly: 66. Hiba - 54. Potoma. Rozhodcovia: Sidenko - Lauer, Ralbovský, ŽK: Bajus, Hasaj, Harvila - Matejčík, Čongrády, 385 divákov.
