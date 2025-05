TU SA BUDE HRAŤ: Dejiskami turnaja sú Avicii Aréna a Jyske Bank Boxen

Základné údaje o štadiónoch MS 2025 vo Švédsku a Dánsku:



Bratislava 8. mája (TASR) - Dejiskami 88. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF budú štokholmská Avicii Aréna a štadión Jyske Bank Boxen v dánskom Herningu. Domovským stánkom slovenskej reprezentácie je veľká multifunkčná hala v metropole Švédska. Oficiálne ju otvorili už vo februári 1989, odvtedy prešla viacerými rekonštrukciami a v súčasnosti má celkovú kapacitu 16.500 miest na koncerty a 13.850 divákov na hokej. Slovákom poskytne prístrešie v skupinovej fáze, v prípade postupu si môžu zahrať štvrťfinále aj v Herningu. Záverečná časť šampionátu sa odohrá už len v Štokholme.Avicii Aréna - v minulosti Štokholm Globe Aréna a Ericsson Globe a miestnymi prezývaná Globen - je jedna z dominánt hlavného mesta už od svojho dokončenia. Do 29. septembra 2023 to bola najväčšia sférická budova na svete, keď ju prekonala hudobná a zábavná aréna Sphere v Las Vegas. Globen zároveň predstavuje slnko vo Švédskej slnečnej sústave - najväčšom modeli slnečnej sústavy na svete. Ten sa rozprestiera po celom Švédsku a predstavuje ju v mierke 1:20.000.000. Výstavba dominanty štvrte Johanneshov odštartovala v septembri 1986 a dokončili ju po dva a pol roku. Architektmi projektu boli Svante Berg a Lars Vretblad a vytvorili ju zo železa, betónu a skla. Priemer arény je 110 m, vnútorná výška 85 m a celkový objem 605.000 kubíkov. Hala má kapacitu 13.850 divákov pre hokejové zápasy a až 16.500 na koncerty. Štadión bol v minulosti domovským stánkom viacerých hokejových klubov, napríklad Hammarby IF, Djurgardens IF či AIK Štokholm. V multifunkčnej aréne sa odohralo aj množstvo ďalších športových podujatí ako napríklad zápasy zámorskej NHL, ME vo volejbale či basketbale alebo MS v krasokorčuľovaní. Pravidelne v nej vystupujú aj hviezdy svetovej hudby - Billie Eilish, Metallica, U2 či Ed Sheeran.Aréna nesie od roku 2021 meno zosnulého švédskeho DJ-a Aviciiho, ktorý zomrel v roku 2018. Na jeho pamiatku nahral Kráľovský štokholmský filharmonický orchester jeho skladbu s názvom „For a Better Day“, ktorú zaspievala vtedy štrnásťročná švédska speváčka Ella Tiritiellová. Vlani prešla hala kompletnou rekonštrukciou za približne 81 miliónov eur. Slováci sa v Globen predstavili ešte v rámci Československa na MS 1989. Zverenci trénerského tandemu Pavel Wohl, Stanislav Neveselý tam vtedy odohrali osem zápasov a zo Švédska si napokon odniesli bronzové medaily.Jyske Bank Boxen začali stavať v októbri 2008 a dokončili ju o dva roky neskôr. Náklady na výstavbu boli približne 44 milióny eur a o architektúru sa postarala spoločnosť Aarstiderne Arkitekter. Hala je súčasťou MCH Messecenter Herning - najväčšieho výstaviska a zábavného komplexu v Dánsku. Aréna má celkovú kapacitu 15.000 divákov a jedenásťtisíc pre hokejové zápasy. V roku 2018 hostila premiérovou majstrovstvá sveta v hokeji, no Slováci vtedy odohrali celú základnú skupinu v druhej hale v Kodani. Okrem toho sa v Jyske Bank Boxen konali majstrovstvá sveta aj Európy v hádzanej žien aj mužov, či ME v plávaní v krátkom bazéne. Arénu v roku 2010 otvorila Lady Gaga a odvtedy sa tu uskutočnilo množstvo koncertov svetoznámych interpretov.