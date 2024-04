Tuchel absolvoval úvodné rokovania s Manchestrom United, tvrdí Kicker

Berlín 22. apríla (TASR) - Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel údajne absolvoval úvodné rokovania s Manchestrom United. Informoval o tom športový magazén Kicker, podľa ktorého sa o služby súčasného kouča Bayernu Mníchov zaujíma James Ratcliffe, spolumajiteľ United.



Tuchel má s Bayernom platnú zmluvu do konca sezóny. Bavori už stratili šancu na obhajobu bundesligového tiulu, no postúpili do semifinále Ligy majstrov, v ktorom nastúpia proti Realu Madrid. "Už viackrát som zdôraznil, že chcem dodržať platný kontrakt s Bayernom, to je v najbližších týždňoch moja priorita," uviedol Tuchel pre DPA na margo špekulácii, že by na lavičke United mohol nahradiť Erika ten Haga.