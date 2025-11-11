Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tuchel dodatočne povolal Chalobaha a Trafforda

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel na tlačovej konferencii v Londýne v piatok 7. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Gordona trápi menšie zranenie, ktoré si privodil minulý týždeň v zápase Ligy majstrov proti Bilbau.

Autor TASR
Londýn 11. novembra (TASR) - Do kádra anglickej futbalovej reprezentácie pred záverečnými dvoma zápasmi kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 pribudli obranca Trevoh Chalobah z FC Chelsea a brankár James Trafford z Manchestru City. Tréner národného tímu Thomas Tuchel ich dodatočne povolal po tom, ako sa mu ospravedlnila dvojica z Newcastlu - útočník Anthony Gordon a brankár Nick Pope.

Gordona trápi menšie zranenie, ktoré si privodil minulý týždeň v zápase Ligy majstrov proti Bilbau. Popea zasa vyradil otras mozgu, ktorý utrpel vo víkendovom ligovom dueli s Brentfordom. Na zraze sa síce hlásil obranca Marc Guehi z Crystal Palace, no jeho štart v nadchádzajúcich zápasoch je neistý pre zranenie nohy. Jeho zdravotný stav bude monitorovať lekársky tím reprezentácie.

Chalobah sa vrátil do národného mužstva po tom, čo vynechal septembrové a októbrové kempy. Reprezentačný debut si „odkrútil“ už počas leta v prípravnom stretnutí so Senegalom, pripomenula agentúra DPA. Trafford bol súčasťou kádra „Albiónu“ počas predchádzajúcich zrazov, no v aktuálnej Tuchelovej nominácii pôvodne nefiguroval.

Angličania majú už pred zápasmi so Srbskom a Albánskom istotu miestenky na záverečnom turnaji MS 2026. Líder K-skupiny má zatiaľ v kvalifikácii stopercentnú bilanciu a ani raz neinkasoval.
