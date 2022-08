Tuchel dostal pokutu 23.000 eur za kritiku rozhodcu

Londýn 31. augusta (TASR) - Tréner futbalistov FC Chelsea Thomas Tuchel dostal pokutu 23.000 eur a varovanie za nevhodné správanie voči rozhodcovi Anthonymu Taylorovi. Informovala agentúra AFP.



Tuchel prijal obvinenie Anglickej futbalovej asociácie (FA) z nevhodného správania po jeho vyjadreniach o Taylorovi po búrlivej augustovej remíze Chelsea s Tottenhamom v Premier League (2:2). Vyrovnanie hostí po góle Harryho Kanea prišlo po tom, čo obranca Tottenhamu Cristian Romero stiahol k zemi Marca Cucurellu za vlasy. Situáciu kontroloval aj VAR, no rozhodcovia faul neodpískal. "Nezávislá komisia nariadila Thomasovi Tuchelovi z Chelsea zaplatiť pokutu 23.000 eur a varovala ho pred jeho budúcim správaním, keďže počas pozápasovej tlačovej konferencie porušil pravidlá," uvádza sa vo vyhlásení FA.



Nemecký tréner priznal, že jeho komentáre po zápase Premier League proti Tottenhamu boli nevhodné, pretože naznačujú zaujatosť, spochybňujú integritu rozhodcu a znevažujú hru. Tuchel zúril po dvoch kľúčových rozhodnutiach Taylora, ktoré boli proti Chelsea a viedli ku gólom Tottenhamu v londýnskom derby. Tréner Chelsea, a rovnako aj Tottenhamu Antonio Conte, boli vylúčení po záverečnom hvizde po dvoch stretoch pri čiare, pričom Nemec dostal dištanc na jeden zápas. Tuchel na otázku, či by Taylor nemal opäť rozhodovať zápasy Blues, odpovedal: "Možno by to bolo lepšie. Nemyslia si to len niektorí fanúšikovia. Môžem vás ubezpečiť, že si to myslí celá naša šatňa, každý človek. Hráčov poznáte, vedia, čo sa deje, keď sú na ihrisku."



Videoasistent Mike Dean neskôr priznal, že mal požiadať Taylora, aby prehodnotil incident zo záveru zápasu.