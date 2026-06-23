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Tuchel kritizoval hydratačné pauzy: Menia identitu zápasu
V každom zo 104 zápasov na tohtoročnom „mundiale“ je hra prerušená raz za polčas na tri minúty.
Autor TASR
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Foxborough 23. júna (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel kritizoval hydratačné prestávky na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. Novinka podľa neho mení identitu zápasov a oberá futbal o jeho charakteristickú krásu.
V každom zo 104 zápasov na tohtoročnom „mundiale“ je hra prerušená raz za polčas na tri minúty. Do úvahy sa neberie počasie, ani to, či je štadión klimatizovaný. Výnimka prišla len v druhom polčase pondelkového duelu medzi Francúzskom a Irakom (3:0), ktorého výkop bol pre búrku o dve hodiny neskôr. Počas prestávok opakovane bučali fanúšikovia a kritike sa nevyhli ani reklamné prestávky, ktoré bežia práve počas hydratačnej prestávky.
„Narušuje a mení to identitu futbalového zápasu viac, ako som si myslel. Predtým boli hydratačné prestávky tiež, keď bolo naozaj teplo. Boli však kratšie. Teraz to takmer rozdeľuje zápas na štyri štvrtiny,“ povedal Tuchel podľa zámorských médií. Jeho tím čakal v utorok o 22.00 SELČ duel proti Ghane: „Hydratačnú prestávku sa samozrejme pokúsime využiť. Máme v hlave plán, ale nie veľký, pretože sa nechcem limitovať v reakcii na priebeh zápasu. Chcem využiť svoju intuíciu a skúsenosti a reagovať priamo na to, čo sa deje na ihrisku,“ dodal Tuchel.
Angličania vstúpili do turnaja výhrou 4:2 nad Chorvátskom v jednom z najkvalitnejších zápasov základnej časti. V L-skupine sú tak na čele o skóre pred Ghanou.
V každom zo 104 zápasov na tohtoročnom „mundiale“ je hra prerušená raz za polčas na tri minúty. Do úvahy sa neberie počasie, ani to, či je štadión klimatizovaný. Výnimka prišla len v druhom polčase pondelkového duelu medzi Francúzskom a Irakom (3:0), ktorého výkop bol pre búrku o dve hodiny neskôr. Počas prestávok opakovane bučali fanúšikovia a kritike sa nevyhli ani reklamné prestávky, ktoré bežia práve počas hydratačnej prestávky.
„Narušuje a mení to identitu futbalového zápasu viac, ako som si myslel. Predtým boli hydratačné prestávky tiež, keď bolo naozaj teplo. Boli však kratšie. Teraz to takmer rozdeľuje zápas na štyri štvrtiny,“ povedal Tuchel podľa zámorských médií. Jeho tím čakal v utorok o 22.00 SELČ duel proti Ghane: „Hydratačnú prestávku sa samozrejme pokúsime využiť. Máme v hlave plán, ale nie veľký, pretože sa nechcem limitovať v reakcii na priebeh zápasu. Chcem využiť svoju intuíciu a skúsenosti a reagovať priamo na to, čo sa deje na ihrisku,“ dodal Tuchel.
Angličania vstúpili do turnaja výhrou 4:2 nad Chorvátskom v jednom z najkvalitnejších zápasov základnej časti. V L-skupine sú tak na čele o skóre pred Ghanou.