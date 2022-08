Tuchel neuspel s odvolaním, proti Leicestru bude chýbať na lavičke

Londýn 26. augusta (TASR) - Tréner futbalistov FC Chelsea Londýn Thomas Tuchel nebude na lavičke v sobotnom domácom dueli 4. kola anglickej Premier League proti Leicestru. Nemec neuspel s odvolaním voči jednozápasovému trestu, ktorý dostal za konflikt s koučom Tottenhamu Antoniom Contem.



Odvolacia komisia vyniesla verdikt v piatok. Okrem dištancu musí Tuchel takisto zaplatiť aj pokutu 35.000 libier, informovala agentúra AP. Platnosť trestu mu bola až do vynesenia konečného ortieľu pozastavená, čo mu umožnilo sedieť na lavičke v nedeľnom zápase na pôde Leedsu, kde jeho zverenci prehrali 0:3.



Tuchel s Contem mali počas duelu 2. kola Premier League na Stamford Bridge (2:2) niekoľko konfliktov a po výmene názorov po záverečnom hvizde dostali za svoje správanie červené karty. K vyhroteniu situácie prispel aj nepotrestaný faul na Marca Cucurellu, ktorého hosťujúci Cristiano Romero zatiahol za vlasy. Po zápase si obaja tréneri išli podať ruky, no Conte sa na Tuchela ani nepozrel, čo kouča domácich vytočilo. Conteho ruku nepustil a naznačil mu, že sa mu mal pozrieť do očí. Strhla sa mela, oboch "kohútov" sa snažili oddeliť členovia realizačných tímov.



Na situáciu si po zápase posvietila ligová disciplinárka, ktorá udelila Tuchelovi jednozápasový dištanc a pokutu 35.000 libier. Taliansky tréner dostal pokutu 15.000 libier. "Je celkom zreteľné, kto spustil konfrontáciu tým, že zovrel (Conteho) ruku a stiahol ho späť," uvádza sa v stanovisku nezávislej komisie, podľa ktorej išlo zo strany trénera FC Chelsea o "jasne provokatívny čin".



Tuchela okrem toho obvinila Anglická futbalová asociácia (FA) z nešportového správania pre jeho pozápasové vyjadrenia na adresu rozhodcu Anthonyho Taylora. Kormidelník "The Blues" bol nespokojný s rozhodnutiami pred oboma gólmi Tottenhamu a po stretnutí povedal: "Možno by bolo lepšie, keby Taylor už nerozhodoval naše zápasy."