Tuchel označil vylúčenie Neymara za bizarné, škrú ho diery v obrane

Paríž 24. februára (TASR - Sedemgólovú prestrelku priniesol nedeľňajší zápas francúzskej futbalovej Ligue 1 medzi Parížom St. Germain a Girondins Bordeaux. Domáci po víťazstve 4:3 zvýšili svoj náskok pred druhým Olympique Marseille už na 13 bodov. Edinson Cavani strelil jubilejný 200. gól v drese PSG. V závere sa na trávniku iskrilo a jeho spoluhráč Neymar musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín.



"Aj Neymar je iba človek. Nahnevalo ho, že hráč Bordeaux Yacine Adli, ktorý ho predtým fauloval, nevidel ani žltú kartu. Bolo to dosť bizarné vylúčenie. Oveľa viac ma trápia diery v našej obrane. V uplynulých dvoch ligových zápasoch sme inkasovali sedem gólov, čo je veľmi zlé vysvedčenie. Nie je normálne, aby naša defenzíva bola taká labilná," čertil sa tréner Paríža Thomas Tuchel.



Bordeaux sa v Parku princov ujalo vedenia a hoci sa Parížanom podarilo otočiť, do šatní odchádzali obe mužstvá za nerozhodného stavu 2:2. Misky váh na stranu úradujúceho francúzskeho šampióna naklonil svojím druhým gólom Marquinhos a poistku pridal Kylian Mbappe po kombinácii s Cavanim, ktorý dostal v základnej jedenástke tento raz prednosť pred Maurom Icardim.



Argentínčan sa štvrťhodinu pred koncom dostal na ihrisko a za stavu 4:3 dopravil loptu do siete, gól však po konzultácii hlavného rozhodcu s VAR napokon neplatil. Obrancu Bordeaux Laurenta Koscielneho mrzelo, že "lastovičky" napriek trom streleným gólom odišli z francúzskej metropoly naprázdno. "Paríž prežil náročný týždeň. Remíza 4:4 na pôde Amiens i prehra 1:2 na štadióne Borussie Dortmund v Lige majstrov naštrbili jeho sebavedomie. Má však v tíme rozdielových hráčov, ktorí sa dokážu presadiť, aj keď sa mužstvu nedarí," uviedol.