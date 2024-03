Tuchel po prehre s Dortmundom: Sme sklamaní z toho, ako sme hrali

Berlín 31. marca (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov sa vzdialila obhajoba titulu v nemeckej Bundeslige. V sobotnom domácom šlágri podľahli Borussii Dortmund 0:2 a sedem kôl pred koncom súťaže zaostávajú za vedúcim Bayerom Leverkusen už o 13 bodov. Dortmund triumfoval v mníchovskej Allianz Arene prvýkrát po desiatich rokoch.



Skóre duelu otvoril už v 10. minúte Karim Adeyemi, ktorý spracoval prihrávku od Juliana Brandta a vystrelil na vzdialenejšiu žrď. Brankár Sven Ulreich sa síce lopty dotkol, ale nedokázal ju vyraziť mimo bránu. Sedem minút pred koncom riadneho hracieho času sa hostia dostali do dvojgólového vedenia zásluhou Juliana Ryersona, jeho strela zapadla do vzdialenejšieho dolného rohu brány. V 89. minúte anglický kanonier Harry Kane hlavičkou znížil, hlavný rozhodca však po porade s VAR gól neuznal pre ofsajd. Bayern tak utrpel piatu ligovú prehru v sezóne a všetko nasvedčuje tomu, že prvýkrát po 12 rokoch nezíska majstrovský titul.



"Sme veľmi sklamaní z toho, ako sme hrali. Mám pocit, že sme na ihrisko v žiadnej fáze nepriniesli potrebnú energiu," vyhlásil tréner Bayernu Thomas Tuchel pre klubový web. "Neurobili sme dostatočné penzum práce, ktoré je potrebné na dosiahnutie úspechu. V kľúčových momentoch sme nemali ani šťastie. Celkovo to od nás nebol výkon na vysokej úrovni. Bol to priemerný zápas a my sme sa mu prispôsobili. Chýbalo nám tempo a vášeň. Jednoducho to nestačilo. Mysleli sme si, že takýto duel už neuvidíme. Mali sme v hlave niečo úplne iné, ale na ihrisko sme to nepriniesli."



Obranca Dortmundu Mats Hummels odohral v poradí 29. derby, čím prekonal klubovú legendu Michaela Zorca. "Bol to skvelý tímový výkon. Nedovolili sme súperovi, aby bol lepší. Ako tím sme dobre spolupracovali v obrane. Bolo dôležité, že sme tu predviedli takýto zápas. Dokázali sme, že hráme poriadny futbal a že sa dokážeme postaviť aj proti špičkovým tímom," povedal Hummels bezprostredne po zápase. Dortmund sa počas duelu musel zaobísť bez podpory svojich skalných priaznivcov, ktorí mali údajne problémy dostať sa na štadión s vlajkami a transparentami.



Zaváhanie Bayernu využil Leverkusen, ktorý sa vzdialil na čele tabuľky. V sobotu zdolal TSG 1899 Hoffenheim 2:1. "Farmaceuti" prehrávali od 33. minúty prvého polčasu, v závere však dokázali odvrátiť hrozbu prvej prehry v sezóne, keď otočili skóre gólmi Roberta Andricha a Patricka Schicka v priebehu troch minút. Leverkusen má zisk premiérového titulu v histórii klubu vo svojich rukách a na jeho zaistenie mu stačia tri víťazstvá vo zvyšných siedmich dueloch.



Hoffenheim držal až do 88. minúty výborne chytajúci brankár Oliver Baumann, na ktorého za celý duel mierilo až 12 striel. Vyrovnanie zariadil po spätnej hlavičke Andrich a víťazný presný zásah zaznamenal český útočník Schick, ktorého nábeh na center Nathana Tella si nepostrážila domáca defenzíva. Hráči Bayeru sú jediný nezdolaný tím z popredných piatich európskych súťaží. Svoju šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach natiahli na 39 stretnutí. Leverkusen naposledy prehral v súťažnom zápase vlani 27. mája v poslednom kole ligy s VfL Bochum (0:3).