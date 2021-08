Tuchel po remíze Chelsea v Liverpoole: Hráči ukázali obrovskú vôľu

Futbalista Brightonu Leandro Trossard (vľavo) a a hráč Evertonu Mason Holgate bojujú o loptu v zápase 3. kola anglickej Premier League Brighton - FC Everton v Brightone v sobotu 28. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 28. augusta (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea nenašli premožiteľa ani v šlágri 3. kola anglickej Premier League. Na pôde FC Liverpool uhrali cennú remízu 1:1, hoci od konca prvého polčasu dohrávali bez vylúčeného Reecea Jamesa. Tréner "The Blues" Thomas Tuchel vyzdvihol kolektívny výkon úradujúceho šampióna Ligy majstrov, ktorý ja v tabuľke so ziskom siedmich bodov druhý o skóre za West Hamom United.uviedol nemecký kormidelník pre akreditované médiá.Z pokutového kopu stanovil konečný výsledok egyptský kanonier Mohamed Salah. V závere zápasu oslabená Chelsea siahala po troch bodoch, no Mateo Kovačič v sľubnej šanci neprekonal Alissona Beckera.uviedol kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.Futbalisti Arsenalu Londýn prežívajú najhorší štart do sezóny vo svojej klubovej histórii. "Kanonieri" po dvoch prehrách s Brentfordom a FC Chelsea (oba zápasy 0:2) podľahli aj na ihrisku Manchestru City 0:5. Zverenci Mikela Artetu sú v tabuľke poslední so skóre 0:9.Arsenal inkasoval po prvý raz už v 7. minúte, keď sa po centri do šestnástky presadil hlavou Ilkay Gündogan. O päť minút neskôr zvýšil Ferran Torres na 2:0 a v 36. minúte skomplikovalo hosťom vylúčenie Granita Xhaku, ktorý po nebezpečnom sklze videl červenú kartu. Do konca polčasu dal Gabriel Jesus tretí gól. Po prestávke zavŕšili hladký triumf domácich Rodri a opäť Torres.zdôraznil Arteta. Kouč Manchestru City Pep Guardiola si nemyslí, že by po neúspešnom štarte Arsenalu malo prísť k zmene na lavičke: