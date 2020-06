Tuchel povedie PSG aj v budúcej sezóne, potvrdil športový riaditeľ

Paríž 14. júna (TASR) - Nemec Thomas Tuchel zostane v pozícii trénera futbalistov Paríža St. Germain aj v budúcej sezóne bez ohľadu na to, či jeho zverenci uspejú v zatiaľ prerušenej edícii Ligy majstrov. V rozhovore pre denník Le Journal du Dimanche to potvrdil športový riaditeľ klubu Leonardo.



"Má kontrakt ešte na jeden rok a aj v budúcej sezóne bude sedieť na lavičke. Odvádza dobrú prácu a tomu zodpovedajú aj výsledky. Na myšlienky o prípadnom predĺžení zmluvy máme ešte čas," povedal Brazílčan Leonardo. Podľa agentúry DPA sú ale jeho vzťahy s Tuchelom naďalej napäté, hoci ziskom domáceho titulu a postupom do štvrťfinále Ligy majstrov si kouč svoje miesto upevnil.



PSG v predčasne ukončenej sezóne Ligue 1 získal tretí majstrovský titul v sérii a je vo štvrťfinále Ligy majstrov po osemfinálovom triumfe v dvojzápase s Borussiou Dortmund. Súťaž by mohli dohrať v auguste.