Tuchel reagoval na nespokojnosť Lukakua a vynechal ho z kádra

Londýn 2. januára (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku pyká za vyjadrenie nespokojnosti so svojím hracím časom v londýnskej Chelsea, za ktorú v tejto sezóne nastúpil od začiatku iba vo ôsmich ligových zápasoch. Tréner Thomas Tuchel ho nezaradil do kádra na nedeľný dôležitý duel 21. kola na Stamford bridge proti FC Liverpool.



Lukaku v minulých dňoch povedal, že nemecký kouč preferuje základnú zostavu bez 28-ročného útočníka, ktorého v prebiehajúcom ročníku sužovali aj zranenie a Covid-19. Ako profesionál sa s tým chce pobiť, no naznačil aj záujem vrátiť sa do Interu Miláno. Tuchel na slová zverenca reagoval prekvapene a nespokojne a nezaradil ho do nominácie na nedeľný duel. V šlágri kola chýbali na strane hostí pre pozitívne, resp. nejednoznačné testy na koronavírus tréner Jürgen Klopp, Alisson Becker, Roberto Firmino a Joel Matip. Informovala agentúra AFP.