Tuchel rokuje s Chelsea o predĺžení zmluvy, voči Contemu cíti rešpekt

Londýn 20. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea rokuje s trénerom Thomasom Tuchelom o predĺžení kontraktu. Nemeckému koučovi ten súčasný platí do roku 2024.



Tuchel nahradil na lavičke Franka Lamparda v januári 2021 a klub priviedol k triumfu v Lige majstrov v tom istom roku. "Som tu spokojný a mám to tu rád. Všetci o tom vedia. Rokovania prebiehajú, no sústreďujem sa na tím, práve sme uprostred prestupového obdobia," informoval Tuchel podľa AFP.



Nemecký tréner na seba nedávno upozornil aj roztržkou s náprotivkom Antoniom Contem z Tottenhamu Hotspur, po ktorej dostal stopku na jeden duel. Podľa Tuchela však konflikt nebol až taký dramatický. "On bojoval za svoj tím, ja tiež. Necítim voči nemu nič iné ako rešpekt. Okolo nás bolo 20 ľudí, ktorí urobili situáciu horšou, akou naozaj bola."