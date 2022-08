Tuchel s dištancom na 1 zápas a pokutou, Conte dostal finančný trest

Londýn 19. augusta (TASR) - Tréner Thomas Tuchel z FC Chelsea dostal dištanc na jeden zápas a pokutu 35.000 libier za roztržku s náprotivkom Antoniom Contem z Tottenhamu Hotspur v minulotýždňovom stretnutí najvyššej anglickej futbalovej súťaže (2:2). Kouč hostí musí zaplatiť pokutu 15.000 libier, no vyhol sa dištancu. Obaja tréneri priznali nevhodné správanie po tom, ako si na konci londýnskeho derby skočili do vlasov.



Tuchelov trest je dočasne podmienečne odložený, čaká sa na písomné vyrozumenie rozhodnutia anglickej Futbalovej asociácie (FA). Vďaka tomu môže byť na lavičke v nedeľnom zápase Premier League na pôde Leedsu United. Ešte bude čeliť disciplinárnemu konaniu za výroky na pozápasovej tlačovej konferencii, kde povedal, že "možno by bolo lepšie, keby rozhodca Anthony Taylor neviedol stretnutia Chelsea."



Nemec s Talianom mali už počas duelu niekoľko konfliktov a po výmene názorov po záverečnom hvizde dostali za svoje správanie červené karty. K vyhroteniu situácie prispel aj nepotrestaný faul na Marca Cucurellu, ktorého hosťujúci Cristiano Romero zatiahol za vlasy. Po zápase si obaja tréneri išli podať ruky, no Conte sa na Tuchela ani nepozrel, čo kouča domácich vytočilo. Conteho ruku nepustil a naznačil mu, že sa mu mal pozrieť do očí. Strhla sa mela, oboch "kohútov" sa snažili oddeliť členovia realizačných tímov. Informovala o tom agentúra AP.