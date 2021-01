Tuchel sa stal novým trénerom Chelsea Londýn

Londýn 26. januára (TASR) - Thomas Tuchel sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. Bývalý kormidelník Paríža St. Germain či Borussie Dortmund nahradil vo funkcii Franka Lamparda, ktorého vedenie londýnskeho klubu v pondelok dovolalo po sérii neúspešných výsledkov. Informovala o tom agentúra AFP.



Tuchel bude v poradí 13. koučom Chelsea od roku 2003, keď sa majiteľom klubu stal Roman Abramovič. Paríž St. Germain priviedol k dvom titulom v Ligue 1 a v uplynulej sezóne postúpil s francúzskym tímom do finále prestížnej Ligy majstrov. Koncom decembra s ním však vedenie PSG ukončilo spoluprácu.



„Ďakujem vedeniu Chelsea za prejavenú dôveru. Som šťastný, že môžem byť členom rodiny The Blues. Mám veľkú úctu k práci Franka Lamparda a k dedičstvu, ktoré v Chelsea zanechal. Na druhej strane už sa neviem dočkať, kedy sa stretnem s mojimi novými zverencami a budem môcť trénovať v najvzrušujúcejšej futbalovej lige na svete," uviedol Tuchel.



Lampard sa počas úspešnej hráčskej kariéry stal na Stamford Bridge klubovou ikonou. Na lavičke bývalého klubu však vydržal ako hlavný tréner len 18 mesiacov. V minulej sezóne, keď mal klub pozastavené prestupy, sa dostal zo 4. miesta tabuľky do Ligy majstrov a hral aj finále FA Cupu. V novej sezóne Lampard zabudoval do zostavy aj mladíkov, ale po sľubnom vstupe do ročníka prišlo k veľkému útlmu. Od Vianoc v PL "modrí" zdolali len Fulham a prehrali s Arsenalom, Manchestrom City aj Leicestrom City.