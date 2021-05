Tuchel vytiahol Chelsea na vrchol: Chcem ďalšie úspechy

Porto 30. mája (TASR) - Kým Thomas Tuchel oslavoval a tešil sa na medailu, Pep Guardiola prešiel okolo trofeje pre víťaza Ligy majstrov bez toho, aby sa na ňu pozrel. V čisto anglickom finále najprestížnejšej európskej futbalovej súťaže zvíťazili futbalisti Chelsea Londýn v Porte nad Manchesterom City 1:0. Guardiola bol k zisku trofeje najbližšie od roku 2011, keď k triumfu v LM doviedol Barcelonu, ale so City v prvom finále v klubovej histórii nenašiel cestu k úspechu.



Španielsky tréner si medailu za účasť vo finále prebral so sklonenou hlavou, v ktorej sa mu miešali pocity hnevu a frustrácie. Guardiola možno ľutoval aj to, že nie prvýkrát príliš experimentoval namiesto toho, aby vsadil na jednoduchosť a osvedčené schémy. Len druhýkrát v sezóne nastúpili City bez defenzívneho stredopoliara, pretože Fernandinho aj Rodri ostali na lavičke. To znamenalo, že Ilkay Gündogan, ktorý väčšinu sezóny hral na pozícii ofenzívneho záložníka, musel vypĺňať priestor medzi útočnou líniou a brániacim kvartetom. "Snažil som sa poslať na ihrisko najlepšiu zostavu. Ilkay hral na tomto poste veľakrát. Vybral som tím s cieľom vyhrať zápas," povedal po zápase podľa espn.com.



Na striedačke ostali aj útočníci Sergio Agüero a Gabriel Jesus, namiesto nich poslal Guardiola na ihrisko bez formy hrajúcich Bernarda Silvu a Raheema Sterlinga. Ani jeden z nich sa nepresadil. Asi najväčšou chybou Guardiolu, ktorú si všimli špecializované periodiká bolo, že Kevina De Bruyneho postavil na pozíciu "falošnej deviatky" a nie na obľúbený post v strede poľa. Belgický reprezentant sa na ihrisku hľadal a po ťažkej kolízii s Antonio Rüdiger po hodine hry vystriedal.



"Citizens" boli pred finále v pozícii mierneho favorita, ale proti dobre fungujúcej obrane Chelsea sa nevedeli presadiť a za celý zápas vystrelili na bránku len raz. V závere mali drvivý tlak, no hráči "The Blues" mu odolali. "Poučíme sa a skôr alebo neskôr sa vrátime," vyhlásil tréner anglického majstra.



Na druhej strane, príbeh ako z rozprávky prežil tréner Tuchel. Za štyri mesiace na Stamford Bridge vytiahol Chelsea z deviateho na štvrté miesto v Premier League a "čerešničkou na torte" je triumf v Lige majstrov, pre klub druhý v histórii. Tento úspech by 47-ročnému Nemcovi mohol zabezpečiť dlhodobý kontrakt s Chelsea.



Tuchela pred Vianocami prepustil Paríž St. Germain, ale 26. januára podpísal 18-mesačnú zmluvu s Chelsea, keď nahradil Franka Lamparda. O svojej budúcnosti sa už s majiteľom klubu Romanom Abramovičom stihol krátko porozprávať po zápase na ihrisku počas osláv. "Možno som si týmto triumfom zabezpečil nový kontrakt. S majiteľom sme sa stretli hneď po zápase, snáď to bol najlepší čas na prvý míting. Ale možno aj najhorší, neviem," pousmial sa Tuchel podľa agentúry DPA. "Samozrejme, že nás čakajú ďalšie rozhovory, teraz to bolo spontánne. Môžem však všetkých uistiť, že som hladný po ďalších úspechoch a tituloch. Som šťastný, že som súčasťou perfektne fungujúceho a ambiciózneho klubu a máme pred sebou ďalšie výzvy." dodal nemecký kormidelník.



Tuchel sa po Jürgenovi Kloppovi (FC Liverpool) a Hansim Flickovi (Bayern) stal tretím nemeckým trénerom za sebou, ktorý zdvihol nad hlavu "ušatú" trofej. Zároveň je prvý tréner v histórii, ktorý sa vo finále LM predstavil dvakrát za sebou s dvoma rôznymi tímami. Vlani jeho Paríž St. Germain nestačil v boji o trofej v Lisabone na Bayern Mníchov (0:1). Tuchel vedel, že k úspechu vedie cesta cez bojovnosť a stopercentný výkon. "Chceli sme byť kamienkom v kopačkách hráčov City. Podali sme obetavý výkon, každý hráč odovzdal na ihrisku maximum. Bol to fyzicky veľmi náročný zápas," dodal Tuchel, ktorý sa ako hráč veľmi nepresadil, už ako 25-ročný musel pre zranenie kolena ukončiť kariéru. Na trénerskú dráhu nastúpil o dva roky neskôr, postupne sa prepracoval až do bundesligy, kde viedol Mainz a Dortmund. Guardiola bol jeho vzorom, Tuchel chodil na jeho stáže do Barcelony a neskôr sa obaja zblížili v Nemecku, keď o tri roky starší Španiel viedol Bayern Mníchov.



Hrdinom finále sa stal ďalší Nemec. Jediný gól duelu strelil krátko pred koncom prvého polčasu Kai Havertz. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar, ktorý do Chelsea prišiel za 72 miliónov libier, čo bola rekordná suma v histórii klubu, prekonal Edersona po fantastickom kolmom pase Masona Mounta. "Neviem čo mám povedať, skutočne. Na takýto moment som čakal 15 rokov a teraz je to tu," povedal Havertz po svojom prvom góle za Chelsea v Lige majstrov. Nemeckého mladíka chválil aj kapitán Cesar Azpilicueta: "Tento chlapec raz bude superhviezdou. Vlastne už ňou je."