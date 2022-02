Tuchel vyzdvihol defenzívu, Villarreal nezlomil expresný gól Juve

Bratislava 23. februára (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea zvládli úvodný osemfinálový duel Ligy majstrov. Trénera obhajcu titulu Thomasa Tuchela potešilo, že jeho zverenci si vďaka domácemu víťazstvu 2:0 nad OSC Lille vytvorili solídnu východiskovú pozíciu pred odvetou (16. marca). Môžu za to vďačiť najmä skvelej defenzívnej práci celého tímu.



"Opäť sme si dokázali udržať čisté konto a to je dobrá vizitka našej obrannej činnosti. Nepustili sme súpera do šancí, hoci miestami sa hral hore-dole futbal. Boli sme však vzadu veľmi pevní a dva strelené góly nám dávajú dobré šance na postup," vyjadril sa Tuchel v pozápasovom rozhovore pre uefa.com. "The Blues" natiahli víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach už na šesť zápasov, o góly Chelsea sa postarali Kai Havertz a po zmene strán Christian Pulisic. "Je vždy pekné zapísať sa do streleckej listiny. Sme v dobrej pozícii, ale vieme, že vo Francúzsku to nebude ľahké. Musíme ešte zapracovať na držaní lopty, aby sme súpera viac unavili a otupili jeho hrozby," uviedol Pulisic.



Lille po prestávke viac otvorilo hru a jeho hráči boli strelecky aktívnejší, no domáci ich nepúšťali do vyložených pozícií. Hostia vyslali pätnásť strelecký pokusov, ale brankára súpera neprekonali ani raz. "Vedeli sme, že ideme hrať na pôdu obhajcu trofeje a že to bude náročné. Chelsea má veľmi kvalitný a vyvážený tím. Súper využil skúsenosti a potrestal naše chyby, tak to už na tejto úrovni býva," povzdychol si útočník OSC Lille Jonathan David.



V druhom utorkovom osemfinále vyťažil Juventus na pôde Villarrealu z expresného štartu remízu 1:1. Už po pár sekundách si Dušan Vlahovič nabehol na pas Danila, v obkľúčení dvoch protihráčov si spracoval loptu na hrudi a z ťažkej pozície namieril presne k vzdialenejšej žrdi do protipohybu brankára Geronima Rulliho - 0:1. Španielsky tím hľadal spôsoby ako preraziť súperovu defenzívu, no pozorne hrajúci obrancovia "Juve" jej veľa možností neponúkali. Rekordný taliansky šampión mohol druhýkrát gólovo udrieť hneď po zmene strán, no strela Alvara Moratu z prvej o meter minula ľavú žrď. Po hodine hry prišli veľké chvíle domáceho Daniho Pareja. V 61. min stredopoliar ešte z veľkej diaľky mieril vysoko nad bránu hostí, no o päť minút neskôr už rozvlnil sieť, keď po presne načasovom pase Etiennea Capoueho za obranu strelou z prvej vyrovnal.



"Sme trochu frustrovaní, predsa len sme chceli doma zvíťaziť. No vzhľadom na to, že sa zápas sotva začal a už sme museli doháňať manko, je pre nás aj 1:1 dobrý výsledok. Najmä ma teší, že sme hrali dobre a pre Juventus sme boli silný súper. Presvedčili sme sa, že nad ním môžeme zvíťaziť a postúpiť," vyhlásil stredopoliar Etienne Capoue.



Srbský útočník Vlahovič sa po prestupe z Fiorentiny uviedol gólom do siete Hellasu Verona, no v ďalších troch zápasoch strelecky mlčal. Gól si "šetril" na dôležitý duel proti Villarrealu. "Odohral vynikajúci zápas. Jeho gól nám veľmi pomohol. Počas celého zápasu ho strážil Albiol, takže to mal veľmi ťažké, no napriek tomu odviedol skvelú prácu. Chceli sme zvíťaziť, neboli sme od toho ďaleko, ale v druhom polčase sme upustili od aktívneho pressingu a Villarreal nás potrestal. Otázka postupujúceho je stále otvorená. Dúfam, že sa nám uzdravia niektorí dôležití hráči a budeme doma ešte silnejší," tvrdí kouč Juventusu Massimiliano Allegri.