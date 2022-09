Tuchela mrzí koniec na lavičke Chelsea: Som zdrvený

Londýn 12. septembra (TASR) - Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel priznal, že ho veľmi mrzí odchod z Chelsea. Uviedol to na sociálnej sieti Twitter a svojmu bývalému klubu poďakoval za spoločné obdobie. Tuchel bol na lavičke od januára 2021 a s tímom vyhral Ligu majstrov, Superpohár aj MS klubov.



"Som zdrvený z môjho konca v Chelsea. V tomto klube som sa cítil ako doma – profesionálne i osobne," napísal v nedeľu 49-ročný tréner. "Toto je jedno z najnáročnejších vyhlásení, aké som kedy musel napísať a dúfal som, že k tomu nepríde mnoho rokov," neskrýval sklamanie kormidelník. Vedenie "The Blues" ho odvolalo v stredu po prehre 0:1 na pôde Dinama Záhreb v 1. kole skupinovej fázy Ligy majstrov. Jeho kontrakt mal pritom platnosť až do roku 2024.



"Ďakujem personálu, hráčom a fanúšikom za prijatie hneď na začiatku. Je mi cťou, že som bol 19 mesiacov súčasťou histórie klubu a spomienky na toto obdobie budú mať navždy výnimočné miesto v mojom srdci," napísal na sociálnej sieti Tuchel.



V novej sezóne vydržal s tímom iba sedem zápasov. Podľa britských médií bol dôvodom rozchodu aj jeho napätý vzťah s novým vedením klubu a niektorými hráčmi. Na lavičke ho nahradil deň po odvolaní Graham Potter, bývalý tréner Brightonu & Hove Albion. Nový kouč si mal odbiť premiéru v sobotu na pôde Fulhamu, no víkendový program najvyššej anglickej súťaže odložili z dôvodu úmrtia kráľovnej Alžbety II. Pottera tak čaká debut v stredajšom stretnutí Ligy majstrov proti Red Bullu Salzburg. Informácie priniesla DPA.