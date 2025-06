Tuchela nenadchol výkon Anglicka, v Tirane museli prerušiť hru

Bratislava 8. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka si aj po svojom treťom zápase v kvalifikácii MS 2026 udržali stopercentnú bilanciu. O ich triumfe 1:0 nad Andorrou na ihrisku Cornella de Llobregat v Katalánsku rozhodol Harry Kane, ale tréner Thomas Tuchel nebol spokojný s výkonom tímu.



Duel, ktorý sledovalo 8872 divákov, pričom až takmer sedemtisíc bolo Angličanov, rozhodol Kane na začiatku druhého polčasu po prihrávke od Noniho Maduekeho. „Nie som spokojný s výkonom. Prvých 20 až 25 minút sme začali celkom dobre, čo bola jediná časť, kde som mal pocit, že je to len otázka času, kedy dáme gól. Vytvorili sme si veľa pološancí a aj zo štandardných situácií. Bol som presvedčený, že dáme gól a budeme v tom pokračovať. Úplne sme však stratili dynamiku a počas celého prvého polčasu sme ju nedokázali získať späť," povedal Tuchel po zápase pre ITV1.



Tréner Albionu nebol spokojný ani s tým, ako jeho zverenci zakončili duel: „Potrebujem trochu času, aby som sa na to podrobne pozrel. Ale musíme hrať do 93. minúty. Nepáčilo sa mi, že sme na konci zápasu boli nedôrazní. Vôbec to nezodpovedalo situácii, stále je to kvalifikácia a zápas u súpera, vôbec sa mi to nepáčilo. Hráči vedia všetko, čo som im povedal. Ale tiež je potrebné pozrieť sa na to detailne, pozrieť si zápas znova a potom im dám vedieť, čo od nich chcem.“



Angličania majú po troch zápasoch v K-skupine plný počet deväť bodov a skóre 6:0 a v utorok večer v Nottinghame odohrajú prípravný zápas proti Senegalu. Tuchel očakáva oveľa lepší výkon: „Po 15 minútach druhého polčasu sme dynamiku získali späť, ale potom to ani zďaleka nebolo dosť dobré, chýbala nám kvalita a energia. Musíme si priznať, že to nie je to, čo očakávame a musíme sa zlepšiť.“



Prvý zápas v "káčku" majú za sebou aj Srbi, na pôde Albánska remizovali 0:0. Zápas bol mimoriadne sledovaný najmä kvôli fanúšikom, keďže medzi oboma krajinami panuje dlhoročné politické napätie. Duel mohol rozhodnúť v prospech domácich Rey Manaj, ale nepremenil pokutový kop. „Som smutný, lebo sme nepremenili penaltu a mohli sme vyhrať o dva, alebo o tri góly. Ale zároveň aj šťastný, lebo sme odohrali dobrý zápas. Srbi sa nás báli,“ citoval portál sd.rs kapitána Albáncov Berata Djimsitiho.



Po zápase šokoval novinárov tréner Dragan Stojkovič. Keď mu srbskí novinári vytýkali slabú hru, odvetil: „Nepáči sa vám hra? Tak si nájdite iného trénera. Bol to veľmi ťažký zápas. Albánsko je mimoriadne kvalitný tím. Ukázali sme charakter, prišli sme po víťazstvo. Gratulujem fanúšikom k atmosfére, ktorú vytvorili. Myslím si, že tento bod je pre náš tím sladší ako pre albánsky.“



Fanúšikovia domácich dali o sebe vedieť už v úvode, po 10 minútach jeden z predmetov letiaci z tribúny zasiahol srbského futbalistu Sašu Lukiča. Ten sa okamžite sťažoval hlavnému rozhodcovi zápasu, Talianovi Davidemu Masovi. Ten pre incident hru nakrátko prerušil. Massa sa najprv porozprával s kapitánom Albánska a ten cez reproduktor fanúšikov poprosil, aby prestali hádzať predmety na ihrisko. Zápas po približne dvojminútovej prestávke pokračoval, ale neskôr zasiahol predmet aj Strahinju Erakoviča. Ten po zápase povedal: „Pár vecí ma trafilo do hlavy. Dúfam, že Albáncov v Belehrade privítame krajšie.“