Tuchela odvolali z postu trénera FC Chelsea

Londýn 7. septembra (TASR) - Thomas Tuchel už nie je tréner futbalistov FC Chelsea. Vedenie londýnskeho klubu ho odvolalo deň po prehre v úvodnom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Dinama Záhreb 0:1. Nemecký kormidelník vydržal na lavičke "The Blues" iba sedem zápasov v novej sezóne.



Štyridsaťdeväťročný Tuchel prišiel do Chelsea v januári 2021 a hneď v prvej sezóne triumfoval s tímom v Lige majstrov. Vlani priviedol klub aj k víťazstvám v Superpohári UEFA a na MS klubov. Štart do tejto sezóny však jeho zverencom nevyšiel, zo šiestich zápasov v Premier League dvakrát prehrali a raz remizovali. Chelsea bola klubom s najvyššími výdavkami v Európe v letnom prestupovom období, na posily minula takmer 300 miliónov eur.