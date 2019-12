Tuchela potešili góly Mbappeho a Neymara: Budú sa zlepšovať

Paríž 5. decembra (TASR) - V Parku Princov sa v stredu gólovo presadili hviezdy Kylian Mbappe a Neymar a futbalisti Paríža St. Germain po víťazstve 2:0 nad FC Nantes v 16. kole Ligue 1 potvrdili post lídra tabuľky. V nej majú pred druhým Olympique Marseille stále náskok 5 bodov a ešte aj zápas k dobru.



Mbappe sa presadil v 52. minúte po prihrávke Angela Di Mariu akrobatickým zakončením pätičkou. Neymar spečatil skóre v 85. minúte z penalty. Nemecký tréner PSG Thomas Tuchel prvýkrát v sezóne nasadil do základnej zostavy spoločne duo Mbappe - Neymar. Na lavičke zostali Edinson Cavani a Mauro Icardi, ktorí naskočili za oboch až v závere stretnutia. Po zápase Tuchel tento fakt okomentoval slovami: "To, že naši dvaja kľúčoví hráči, od ktorých chceme aby boli rozdieloví, nastúpili spolu až v decembri, veľa vypovedá. Predstavte si, že by za FC Barcelonu nastúpili Lionel Messi a Luis Suarez spolu až v decembri."



Pre zdravotné problémy odohral Mbappe v tejto ligovej sezóne zatiaľ 9 zápasov, v ktorých dal 6 gólov. Neymar ich má na konte 7 a dal v nich 5 gólov. "Ešte im chýba zápasová prax. Preto som ešte veľa od nich neočakával. Som rád, že obaja strelili gól. Samozrejme, je tu obrovský potenciál, že sa budú zlepšovať," citovala agentúra AFP nemeckého kouča úradujúceho francúzskeho majstra.