Tuchelovi sa nepáči nový model Ligy majstrov

Londýn 26. apríla (TASR) - Tréner FC Chelsea Thomas Tuchel skritizoval reformu futbalovej Ligy majstrov. Myslí si, že prinesie iba viac kvantity a nie kvality.



Zmena formátu Ligy majstrov prebehla v tieni ohlásenia vzniku Superligy, ktorú iniciovalo 12 klubov vrátane Chelsea. Od roku 2024 sa LM rozšíri na 36 členov a každý tím odohrá v základnej fáze 10 duelov. "Nie som si istý, či sa mi to páči. Vidím iba zvýšenie počtu zápasov. Je ťažké sa z toho nadchýňať," posťažoval sa Tuchel.



Nemeckému koučovi sa nepozdáva, že o nahustení kalendára futbalových zápasov sa takmer vôbec nerozpráva. "Všetky tieto diskusie o Superlige spôsobili, že sme zabudli na nový formát Ligy majstrov. Spýtali sa na to niektorého trénera, hráča? Mňa sa nepýtali. Pribudla Liga národov, rozšírené MS klubov, viac tímov je na európskom šampionáte. Neznamená to viac kvality, iba viac zápasov," citovala Tuchela agentúra AFP.