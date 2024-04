Tucson vypadol, Kelemen a Koch sú pred MS bez klubových povinností

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Tucsonu Roadrunners vypadli v play off o vyraďovaciu časť zámorskej AHL, keď nestačili na Calgary Wranglers 0:2 na zápasy. To znamená koniec klubovej sezóny pre Miloša Kelemena i Patrik Kocha a ich možnú účasť na májových MS v Česku. V prípade Kelemena vstupuje do hry aj rodinná situácia, keďže sa mu narodilo dieťa. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan však povedal, že situácia ohľadom útočníka ešte nie je uzavretá.