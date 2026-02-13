Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tudor by sa mal stať dočasným trénerom Tottenhamu

Na snímke Igor Tudor. Foto: TASR/AP

Tottenham sa v utorok rozlúčil s Thomasom Frankom, ktorý prebral tím v júni a podpísal vtedy trojročnú zmluvu.

Autor TASR
Londýn 13. februára (TASR) - Chorvát Igor Tudor sa podľa britských médií stane dočasným trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur. Bývalý kormidelník Juventusu Turín by mal na lavičke londýnskeho klubu zostať do konca sezóny, po ktorej budú „kohúti“ hľadať nového dlhodobého trénera.

Tottenham sa v utorok rozlúčil s Thomasom Frankom, ktorý prebral tím v júni a podpísal vtedy trojročnú zmluvu. Jeho zverenci nedokázali vyhrať žiadny z ostatných ôsmich ligových duelov, pričom z uplynulých sedemnástich zvládli naplno len dva. Dôsledkom zlej formy je aktuálne 16. miesto v Premier League.

Hráči Spurs údajne dostali od vedenia voľno do pondelka, keďže Tottenham nebude súčasťou víkendových zápasov Pohára FA. Tudor by mohol prebrať tím práve po ich návrate a na lavičku by zasadol prvýkrát od jeho minuloročného pôsobenia v Turíne. Juventus sa v októbri rozhodol ukončiť s ním spoluprácu po tom, čo „stará dáma“ ťahala sériu ôsmich zápasov bez víťazstva. Tottenham budúci víkend privíta doma svojho najväčšieho rivala a priebežného lídra súťaže Arsenal.
