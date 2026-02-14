Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tudor sa stal dočasným trénerom Tottenhamu

Bývalý hlavný tréner Juventusu Igor Tudor počas futbalového zápasu Serie A medzi Lazio a Juventusom na rímskom Olympijskom štadióne, sobota 10. mája 2025. Foto: TASR/AP

Tottenham sa v utorok rozlúčil s Thomasom Frankom, ktorý prebral tím v júni a podpísal vtedy trojročnú zmluvu.

Autor TASR
Londýn 14. februára (TASR) - Chorvát Igor Tudor sa stal dočasným trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur. Bývalý kormidelník Juventusu Turín by mal na lavičke londýnskeho klubu zostať do konca sezóny, po ktorej budú „kohúti“ hľadať nového dlhodobého trénera.

Tottenham sa v utorok rozlúčil s Thomasom Frankom, ktorý prebral tím v júni a podpísal vtedy trojročnú zmluvu. Jeho zverenci nedokázali vyhrať žiadny z ostatných ôsmich ligových duelov, pričom z uplynulých sedemnástich zvládli naplno len dva. Dôsledkom zlej formy je aktuálne 16. miesto v Premier League, len päť bodov nad pásmom zostupu.

Je pre mňa cťou pripojiť sa k tomuto klubu v dôležitom momente. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú som dostal, a môj cieľ je jasný – priniesť väčšiu konzistentnosť do našich výkonov a súťažiť s presvedčením v každom zápase. V tomto kádri je veľká kvalita a mojou úlohou je ho zorganizovať, dodať mu energiu a rýchlo zlepšiť naše výsledky,“ citovala Tudora agentúra AFP.

Kouč pôsobil aj a lavičkách Lazia, Marseille, Verony, Hajduku Split, Galatasaraya a Udinese. Juventus sa v októbri rozhodol ukončiť s ním spoluprácu po tom, čo „stará dáma“ ťahala sériu ôsmich zápasov bez víťazstva. Tottenham budúci víkend privíta doma svojho najväčšieho rivala a priebežného lídra súťaže Arsenal.
