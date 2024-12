Tumler viedol po 1. kole obrovského slalomu, Odermatt siedmy

Beaver Creek 8. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Thomas Tumler bol na čele po elitnej tridsiatke 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Beaver Creek. V druhom "obráku" sezóny sa do sekundy zaňho zmestil len Slovinec Žan Kranjec (+0,56 s), tretí Atle Lie McGrath z Nórska zaostal o 1,01 s. Na štarte boli aj dvaja Slováci, Adam Žampa mal číslo 53, jeho brat Andreas sa chystal vyraziť na trať so 60-kou.



Úradujúci držiteľ malého i veľkého krištáľového glóbusu Marco Odermatt figuroval na ôsmej priečke. Švajčiar bol najrýchlejší v druhej časti trate, no v závere stratil v porovnaní s Tumlerom až 88 stotín. Nórsky lyžiar Alexander Steen Olsen, víťaz úvodného októbrového obrovského slalomu v rakúskom Söldene, figuroval na šiestej priečke. Ani jemu nevyšiel záver a na vedúceho pretekára strácal v cieli 1,16 sekundy.



Nór Lucas Pinheiro Braathen, ktorý jazdí po tohtoročnom návrate pod brazílskou vlajkou, figuroval na štvrtom mieste (+1,07). Napravil si tak chuť po vypadnutí v prvom kole novembrového slalomu v rakúskom Gurgli.