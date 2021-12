Tunisko a SAE postúpili do štvrťfinále Arabského pohára FIFA

Arabský pohár FIFA



B-skupina:



Sýria - Mauritánia 1:2 (0:0)

Góly: 53. Albaher - 51. Soueid, 90.+4 Tanjy



Tunisko - Spojené arabské emiráty 1:0 (1:0)

Gól: 10. Jaziri

Dauha 6. decembra (TASR) - Futbalisti Tuniska vyhrali druhý zápas na Arabskom pohári FIFA. V pondelkovom súboji B-skupiny si poradili so Spojenými arabskými emirátmi 1:0 a na konte majú šesť bodov so skóre 6:3.V skupine tak skončili na prvom mieste a postúpili do štvrťfinále. Pre ich súpera to bola prvá prehra na turnaji a tiež postúpil. Vo vyraďovacej fáze narazí na domáci Katar. V druhom zápase "béčka" Sýria nečakane podľahla Mauritánii 1:2, pre ktorú to bola prvá výhra na turnaji.Podujatie, na ktorom štartuje 16 tímov, je testom pred budúcoročnými MS v Katare.