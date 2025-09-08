< sekcia Šport
Tunisko si definitívne zabezpečilo účasť na svetovom šampionáte
V tabuľke H-skupiny majú nedostihnuteľný 10-bodový náskok pred Namíbiou.
Autor TASR
Johannesburg 8. septembra (TASR) - Futbalisti Tuniska si definitívne zabezpečili účasť na MS 2026. V pondelňajšom zápase africkej kvalifikácie zvíťazili nad Rovníkovou Guineou 1:0 vďaka gólu Mohameda Bena Romdhaneho v nadstavenom čase.
V tabuľke H-skupiny majú nedostihnuteľný 10-bodový náskok pred Namíbiou. Tunisku je po Maroku druhým istým africkým účastníkom svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AFP.
