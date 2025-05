Tupta čakal lepšiu sezónu, streleckú smolu prelomil až v závere

Lodž 26. mája (TASR) - Slovenský futbalista Ľubomír Tupta očakával od uplynulej sezóny viac. Kmeňový hráč Slovana Liberec odišiel počas zimy na hosťovanie do Widzewu Lodž, s ktorým finišoval na 13. mieste v Ekstraklase znamenajúcim záchranu v najvyššej poľskej súťaži. Dvadsaťsedemročný rodák z Prešova strelil v uplynulej sezóne celkovo štyri ligové góly - tri za Liberec a jeden za Lodž.



V drese Widzewu sa reprezentačný útočník dlho nevedel presadiť, podarilo sa mu to až v 11. zápase v jeho drese proti Puszcze (2:0). „Po pressingovej situácii sme získali loptu. Videl som, že ju spoluhráč navádza, tak som sa trochu otvoril na kraj ihriska a čakal som, keď mi ju prihrá. Potom som si ju naviedol do šestnástky a počkal na pohyb obrancov a spoluhráčov. Videl som, že obrancovia cúvali, tak som si loptu posunul na ľavačku a krížnou strelou dal gól,“ opísal pre TASR gólovú situáciu Tupta.



Z hľadiska efektivity to pre neho nebola zrovna vydarená sezóna. „Začala sa celkom pozitívne, potom prišli aj horšie momenty. Po vydarenom uplynulom ročníku a ME, kde som sa dostal a splnil si detský sen, som očakával trochu viac. Nejaké okolnosti však k tomu nepomohli. Dlho to bolo nie a nie dať gól, aj keď som pre to robil všetko. No niekedy sú také momenty, že to tam nepadne, aj keď som nejaké šance mal. Nejaké veci som mohol vyriešiť lepšie, niekedy mi zase chýbalo futbalové šťastie. Som však rád, že sa to prelomilo. Pre mňa to bolo menšie uvoľnenie, veľmi som ten gól potreboval. Škoda, že to prišlo až na konci sezóny,“ dodal Tupta.



Hosťovanie v poľskom klube znamenalo pre Tuptu zvykať si na nové prostredie i spoluhráčov. „Nikdy nie je ľahké prísť do nového klubu. Kolektív aj všetko okolo však boli super. Veľmi rýchlo som si zvykol, chalani ma skvele prijali. Je tu dobrá partia, čo je vo futbale veľmi dôležité,“ poznamenal Tupta s tým, že ešte nevie, kde bude hrať na jeseň. „V Lodži majú možnosť kúpiť ma do určitého dátumu. Uvidíme, ako sa to vyvinie, keďže sa v klube po mojom príchode udiali nejaké veci a vymenilo sa prakticky celé vedenie od trénera, športového riaditeľa až po prezidenta. V Liberci mám zmluvu ešte do zimy, takže som zvedavý, ako to celé dopadne.“



Podľa Tuptu je kvalita českej a poľskej najvyššej súťaže porovnateľná. "Sú si veľmi podobné. V Česku sú prvé tri mužstvá kvalitou úplne niekde inde, V Poľsku je to vyrovnanejšie. Čo sa však týka štadiónov a fanúšikov, tak je Poľsko ešte o nejaký krok vpredu." Po skončení klubovej sezóny čakajú na Tuptu reprezentačné povinnosti. Slovensko odohrá v júnovom asociačnom termíne dva prípravné zápasy - v Grécku nastúpi 7. júna a o tri dni neskôr si v maďarskom Debrecíne zmeria sily s Izraelom. „Hrá sa počas voľna, ktoré máme v kluboch, ale myslím si, že každý je v tomto profesionál. Ide o našu prácu, je to navyše reprezentácia, čo je pre každého hráča ešte viac. Som presvedčený, že každý na ten zraz príde dobre nastavený aj v takomto termíne.“