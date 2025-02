Tupta mieri na hosťovanie do Lodže s opciou na trvalý prestup

Lodž 22. februára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Ľubomír Tupta zamieril na hosťovanie do poľského klubu Widzew Lodž. Kmeňový hráč Slovana Liberec bude pôsobiť v drese účastníka najvyššej poľskej súťaže do konca prebiehajúcej sezóny, súčasťou dohody je aj opcia na prestup.



Tuptovo pôsobenie v Liberci sa začalo v auguste 2021, kedy v tíme hosťoval ako kmeňový hráč Verony a v tomto období strelil štyri góly v 24 dueloch. Do severočeského klubu prestúpil na trvalo vo februári 2023 z treťoligovej talianskej Pescary, doposiaľ odohral presne 100 ostrých zápasov a s dovedna 19 gólmi patril k najlepším strelcom klubu. Vlani si odbil aj reprezentačnú premiéru na veľkom turnaji, keď nastúpil ako striedajúci hráč v osemfinále ME proti Anglicku (1:2 pp).



"Mal som možnosť hrať vo viacerých európskych ligách. Keď porovnám zápasy v Českej republike a v Ekstraklase, myslím si, že hra vyzerá dosť podobne. Rozdiel je v tom, že v Poľsku sú lepšie štadióny a zaujímavejšia atmosféra na tribúnach. Už sa neviem dočkať, kedy vyjdem na ihrisko a pozdravím fanúšikov. Mojou úlohou je podávať, čo najlepšie výkony," uviedol Tupta pre web poľského klubu. V tíme sa stretne aj s ďalším členom širšieho kádra reprezentačného trénera Francesca Calzonu. V júli minulého roka prestúpil z Trenčína do Widzewu Lodž dvadsaťpäťročný ľavý obranca Samuel Kozlovský.



"Ľubo je v najlepšom futbalovom veku, ale v Liberci už je nejaký čas a hľadá nový impulz, okrem iného preto, že s obmenou kádra stratil svoju pozíciu na ihrisku. Poľská liga môže byť preňho ideálnou destináciou vzhľadom k jeho typológii a futbalu, ktorý sa tam hrá. Veríme, že si tam znovu získa pozornosť futbalovej verejnosti," povedal generálny riaditeľ českého mužstva Jan Nezmar na adresu 26-ročného slovenského útočníka pre klubový web.