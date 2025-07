Tupta posilnil grécky AE Larissa, podpísal trojročný kontrakt

Larisa 17. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Tupta sa stal hráčom gréckeho tímu AE Larisa. S účastníkom najvyššej súťaže podpísal trojročný kontrakt.



Dvadsaťsedemročný útočník futbalovo vyrastal v talianskom klube Hellas Verona. V roku 2022 prestúpil do Pescary, z ktorej odišiel na hosťovanie do Liberca. Do Česka napokon aj prestúpil a v tamojšej Chance lige odohral 86 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov. Jarnú časť uplynulej sezóny strávil v poľskom tíme Widzew Lodž. Vlani zaznamenal reprezentačnú premiéru na veľkom turnaji, keď nastúpil ako striedajúci hráč v osemfinále ME proti Anglicku (1:2 pp).



„Vítame Ľubomíra v rodine AEL. Prajeme mu zdravie a veľa úspechov v karmínovom drese,“ uviedol grécky klub na svojej oficiálnej webstránke.