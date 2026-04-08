Streda 8. apríl 2026
Tupta prihral na gól Kakutovi pri prehre Larissy 1:2 s Panetolikosom

Na snímke Ľubomír Tupta (vľavo). Foto: TASR - Oliver Ondráš

Autor TASR
Larissa 8. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Tupta si pripísal asistenciu pri prehre AEL Larissa 1:2 s Panetolikosom v stredajšom dueli 2. kola skupiny o udržanie sa v gréckej najvyššej súťaži. Po prihrávke 28-ročného útočníka v 84. minúte znížil Gael Kakuta. Larissa dohrávala od 80. minúty o desiatich po vylúčení a po tejto prehre sa v priebežnej tabuľke nachádzala iba tesne nad zostupovými priečkami.

Pre Tuptu to bola druhá asistencia v prebiehajúcej ligovej sezóne, pričom na konte má tri góly v lige a jeden presný zásah pridal v pohári.
