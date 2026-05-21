Tupta strelil 8. ligový gól, Larissa sa však lúči s najvyššou súťažou
Už pred začiatkom štvrtkového duelu však bolo jasné, že Tuptov tím opustí najvyššiu súťaž. Po prehre ukončí ročník na predposlednom mieste a s mankom šesť bodov na záchranu.
Autor TASR
Atény 21. mája (TASR) - Slovenský futbalista Ľubomír Tupta strelil v záverečnom dueli nadstavbovej skupiny o udržanie sa v gréckej lige v drese AEL Larissa svoj ôsmy ligový gól. Na pôde Kifisie vyrovnal 28-ročný útočník na priebežných 1:1, no Larissa napokon prehrala 2:3.
