Štvrtok 21. máj 2026
Tupta strelil 8. ligový gól, Larissa sa však lúči s najvyššou súťažou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Atény 21. mája (TASR) - Slovenský futbalista Ľubomír Tupta strelil v záverečnom dueli nadstavbovej skupiny o udržanie sa v gréckej lige v drese AEL Larissa svoj ôsmy ligový gól. Na pôde Kifisie vyrovnal 28-ročný útočník na priebežných 1:1, no Larissa napokon prehrala 2:3.

Už pred začiatkom štvrtkového duelu však bolo jasné, že Tuptov tím opustí najvyššiu súťaž. Po prehre ukončí ročník na predposlednom mieste a s mankom šesť bodov na záchranu.
