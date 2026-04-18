Tupta strelil štvrtý gól v sezóne, Larisse na body nestačil
Larissa nebodovala tretíkrát za sebou a v neúplnej tabuľke jej patrí 12. miesto iba bod nad pásmom zostupu.
Autor TASR
Atény 18. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Ľubomír Tupta strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne gréckej ligy. Dvadsaťosemročný útočník AEL Larissa skóroval v 80. minúte sobotňajšieho zápasu 3. kola skupiny o udržanie do siete Atromitosu, presným zásahom však iba zmiernil prehru hostí 2:3. Larissa nebodovala tretíkrát za sebou a v neúplnej tabuľke jej patrí 12. miesto iba bod nad pásmom zostupu.