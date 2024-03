Turan dostal v Španielsku podmienečný trest za daňové úniky

Barcelona 19. marca (TASR) - Bývalý turecký futbalista Arda Turan dostal v Španielsku trest jeden rok väzenia s podmienečným odkladom za daňové úniky. Niekdajší hráč Atletica Madrid i FC Barcelona musí aj zaplatiť pokutu 630.000 eur.



Turana odsúdili za dva činy z rokov 2015 a 2016. Niekdajší stredopoliar práve v roku 2015 prestúpil z Atletica do Barcelony, kde zotrval do roku 2018. Následne sa vrátil do Turecka, kde v roku 2022 ukončil kariéru. Informovala AP.