Turanský posilnil Spišskú Novú Ves, Rapáč: Je v ňom obrovský potenciál

Spišská Nová Ves 14. mája (TASR) - Slovenský hokejista Artur Turanský si v budúcej sezóne oblečie dres Spišskej Novej Vsi. Dvadsaťtriročný útočník pôsobil v uplynulých troch rokoch v americkej NCAA ako hráč Miami. Klub o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.



Turanský odohral ročník 2021/22 v NAHL a v drese Lone Star Brahmas sa mu darilo bodovo. Celkom nastúpil v 69 zápasoch a nazbieral 73 bodov (30+43). Krídelník počas kariéry reprezentoval Slovensko na MS do 18 a 20 rokov.



„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli s Arturom, o ktorého bol záujem aj v iných slovenských kluboch. Je to útočník v ideálnom veku, ktorý prešiel skvelým programom na americkej univerzite. Myslíme si, že je v ňom obrovský potenciál do budúcna a budeme veľmi radi, ak skopíruje príbeh napríklad Adriána Holešinského, ktorý sa tiež takto po univerzite po dvoch sezónach v Nitre posunul do českej extraligy a stal sa pravidelným slovenským reprezentantom. Ide o dobrého korčuliara, ktorý má „drive“ a ofenzívne schopnosti. Verím, že sa mu bude v našom drese dariť a svojimi výkonmi bude robiť radosť našim skvelým fanúšikom," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.