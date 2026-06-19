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Turci a Paraguaj budú chcieť vo vzájomnom zápase odčiniť úvodné prehry
Turci išli do svojho prvého stretnutia na turnaji sebavedomí a v pozícii papierových favoritov. Proti Austrálii vo všetkých štatistikách dominovali a prestrieľali ju pomerom 30:9.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Turecko a Paraguaj budú chcieť vo vzájomnom zápase 2. kola D-skupiny majstrovstiev sveta odčiniť prehry z úvodných duelov a udržať si šancu na postup do vyraďovacej fázy. Duel je na programe v sobotu o 5.00 SELČ na Levis´s Stadium v kalifornskej Santa Clare.
Turci išli do svojho prvého stretnutia na turnaji sebavedomí a v pozícii papierových favoritov. Proti Austrálii vo všetkých štatistikách dominovali a prestrieľali ju pomerom 30:9, no nakoniec prehrali 0:2. Na výkon reprezentantov sa zniesla obrovská kritika z radov domácich médií, no najmä horkokrvných tureckých fanúšikov. „Ten chaos ma naozaj sklamal. Tento tím dosiahol za posledné tri roky skvelé výsledky a myslím si, že si po prvom zápase zaslúžime trochu viac rešpektu, aj keď sme mohli podať lepší výkon. Očakával som kritiku, ale nie v takejto miere,“ vyhlásil tréner Vincenzo Montella deň pred kľúčovým duelom s Paraguajom.
Tlak na talianskeho trénera je pred ním enormný. Ak USA v druhom zápase D-skupiny, ktorý sa hrá už v piatok o 21.00 SELČ, aspoň remizujú s Austráliou a Montellovi zverenci prehrajú, na šampionáte skončia. „Na tento zápas sme sa pripravili s jasnou hlavou, aj keď okolo nás panoval toľký chaos. Sme jednotnejší ako kedykoľvek predtým, aby sme veci zvrátili a po prehre sa spamätali. Som si istý, že ak zajtra vyhráme, niektorí ľudia budú znova hovoriť, že budeme majstri sveta,“ citovala Montellu agentúra dpa.
Aj Paraguaj má nôž na krku. V úvodnom zápase podľahol až nečakane ľahko domácim USA 1:4. „Myslím si, že USA rozhodli o svojom víťazstve v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa z týchto chýb poučiť a dobre sa pripraviť na ďalší zápas proti Turecku,“ vyhlásil obranca Paraguaja Junior Alonso. Tím „La Albirroja“ sa predstavil na MS naposledy v roku 2010, keď postúpil až do štvrťfinále, v ktorom ho vyradili neskorší majstri sveta Španieli. Hráči Paraguaju sa z posledných štyroch turnajov trikrát dokázal prebojovať do vyraďovačky a veria, že napriek zlému začiatku to zvládnu aj teraz. „Prvý zápas nás šokoval, no americká kapitola je už uzavretá a teraz nás čaká ´finále´ s Tureckom,“ vyhlásil na tlačovej konferencii stredopoliar Matias Galarza.
Turci išli do svojho prvého stretnutia na turnaji sebavedomí a v pozícii papierových favoritov. Proti Austrálii vo všetkých štatistikách dominovali a prestrieľali ju pomerom 30:9, no nakoniec prehrali 0:2. Na výkon reprezentantov sa zniesla obrovská kritika z radov domácich médií, no najmä horkokrvných tureckých fanúšikov. „Ten chaos ma naozaj sklamal. Tento tím dosiahol za posledné tri roky skvelé výsledky a myslím si, že si po prvom zápase zaslúžime trochu viac rešpektu, aj keď sme mohli podať lepší výkon. Očakával som kritiku, ale nie v takejto miere,“ vyhlásil tréner Vincenzo Montella deň pred kľúčovým duelom s Paraguajom.
Tlak na talianskeho trénera je pred ním enormný. Ak USA v druhom zápase D-skupiny, ktorý sa hrá už v piatok o 21.00 SELČ, aspoň remizujú s Austráliou a Montellovi zverenci prehrajú, na šampionáte skončia. „Na tento zápas sme sa pripravili s jasnou hlavou, aj keď okolo nás panoval toľký chaos. Sme jednotnejší ako kedykoľvek predtým, aby sme veci zvrátili a po prehre sa spamätali. Som si istý, že ak zajtra vyhráme, niektorí ľudia budú znova hovoriť, že budeme majstri sveta,“ citovala Montellu agentúra dpa.
Aj Paraguaj má nôž na krku. V úvodnom zápase podľahol až nečakane ľahko domácim USA 1:4. „Myslím si, že USA rozhodli o svojom víťazstve v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa z týchto chýb poučiť a dobre sa pripraviť na ďalší zápas proti Turecku,“ vyhlásil obranca Paraguaja Junior Alonso. Tím „La Albirroja“ sa predstavil na MS naposledy v roku 2010, keď postúpil až do štvrťfinále, v ktorom ho vyradili neskorší majstri sveta Španieli. Hráči Paraguaju sa z posledných štyroch turnajov trikrát dokázal prebojovať do vyraďovačky a veria, že napriek zlému začiatku to zvládnu aj teraz. „Prvý zápas nás šokoval, no americká kapitola je už uzavretá a teraz nás čaká ´finále´ s Tureckom,“ vyhlásil na tlačovej konferencii stredopoliar Matias Galarza.
sobota, 20. júna, 05.00 SELČ
Levis´s Stadium (Santa Clara)
D-skupina, 2. kolo:
Turecko - Paraguaj, rozhodcovia: Barton - Moran, Pupiro (všetci Salvádor)
predpokladané zostavy:
Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu - Güler, Kökcü, Yilmaz - Aktürkoglu
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana - Mauricio, D. Gomez, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso
Levis´s Stadium (Santa Clara)
D-skupina, 2. kolo:
Turecko - Paraguaj, rozhodcovia: Barton - Moran, Pupiro (všetci Salvádor)
predpokladané zostavy:
Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu - Güler, Kökcü, Yilmaz - Aktürkoglu
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana - Mauricio, D. Gomez, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso