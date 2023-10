Turci majú miestenku na EURO 2024, Chorváti opäť zlyhali

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Turecka majú vo vrecku tretiu účasť na ME za sebou. Zisk miestenky definitívne potvrdili nedeľným domácim triumfom 4:0 nad Lotyšskom. Priamy postup z D-skupiny už naopak nemajú vo vlastných rukách Chorváti, ktorí premiérovo v histórii prehrali v kvalifikácii ME dvakrát za sebou. Po neúspešnom dueli vo Walese (1:2) im hrozí, že prvýkrát od MS 2010 budú chýbať na vrcholnom podujatí.



"Je to naozaj zlé. Preberám za to plnú zodpovednosť. Som nahnevaný, že sme sa dostali do tejto situácie. Nemáme to teraz vo vlastných rukách, ale musíme sa plne sústrediť na novembrové zápasy a podať v nich lepšie výkony," povedal pre denník Jutarnji list chorvátsky kormidelník Zlatko Dalič. Jeho zverenci vstupovali do tohto asociačného termínu v pozícii lídra skupiny, no po prehrách doma s Tureckom a vo Walese klesli až na tretiu priečku. Ani víťazstvá v zostávajúcich stretnutiach v Lotyšsku a doma s Arménskom im nemusia zaručiť priamy postup na šampionát.



Sklamanie po zápase neskrýval ani pravý obranca Josip Juranovič: "Je to facka. Všetko, čo sme mohli urobiť zle, sme zle aj urobili. Musíme sa pozrieť do zrkadla a premýšľať. Teraz nám zostáva iba dúfať, že náš konkurent zaváha. Musíme sa všetkým fanúšikom ospravedlniť, asi sme už po sérii úspechov zabudli, ako zvládnuť kvalifikáciu."



Wales potreboval doma s Chorvátmi uspieť a v Cardiffe mu cenný triumf 2:1 zariadil dvoma gólmi po prestávke Harry Wilson. Hostia síce mali platonický tlak a duel zdramatizovali po zásahu Maria Pašaliča, ale na body nedosiahli. "Som na hráčov extrémne hrdý. Je to fantázia, všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu. Veril som tomuto tímu aj po obrovskej kritike a napriek zlému vstupu do kvalifikácie stále snívame sen o postupe," povedal tréner Rob Page po historicky prvom triumfe Walesu nad Chorvátskom. Ostrovania majú teraz so súperom lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí v tejto kvalifikácii, keďže v Splite remizovali 1:1. V zostávajúcich dvoch stretnutiach Wales cestuje do Arménska a potom hostí Turecko.



Turci spečatili postup hladkým triumfom nad Lotyšskom 4:0, hoci sa v pozícii jasného favorita dlho trápili. Až po necelej hodine hry zmenil bezgólové skóre Yunus Akgün a v záverečnej desaťminútovke pridali domáci ešte tri góly. "Som asi najšťastnejší tréner na svete. Potvrdili sme postup, teraz si to chvíľku užijeme, ale hneď potom sa už začne práca, aby sme na šampionáte uspeli," vyhlásil kouč Turkov Vincenzo Montella, ktorý sa ujal funkcie iba v septembri tohto roka.