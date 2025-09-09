Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turci sa stali prvými semifinalistami po triumfe 91:77 nad Poľskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.

Autor TASR
Riga 9. septembra (TASR) - Basketbalisti Turecka sa stali prvými semifinalistami ME 2025. V utorkovom štvrťfinálovom dueli zvíťazili v lotyšskej Rige nad Poľskom 91:77. V semifinále nastúpia proti víťazovi duelu medzi Gréckom a Litvou (20.00 SELČ).

Turci položili základ svojho triumfu v závere druhej štvrtiny, keď si vypracovali rozhodujúci 14-bodový náskok. Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.



štvrťfinále ME v basketbale mužov

Riga

Turecko - Poľsko 91:77 (46:32)

Najviac bodov: Sengün 19, Larkin a Hazer po 13, Sipahi 11 - Loyd a Ponitka 19, Sokolowski 14, Dziewa 11
