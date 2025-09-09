< sekcia Šport
Turci sa stali prvými semifinalistami po triumfe 91:77 nad Poľskom
Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.
Autor TASR
Riga 9. septembra (TASR) - Basketbalisti Turecka sa stali prvými semifinalistami ME 2025. V utorkovom štvrťfinálovom dueli zvíťazili v lotyšskej Rige nad Poľskom 91:77. V semifinále nastúpia proti víťazovi duelu medzi Gréckom a Litvou (20.00 SELČ).
Turci položili základ svojho triumfu v závere druhej štvrtiny, keď si vypracovali rozhodujúci 14-bodový náskok. Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.
Turci položili základ svojho triumfu v závere druhej štvrtiny, keď si vypracovali rozhodujúci 14-bodový náskok. Ich najlepším strelcom bol s 19 bodmi Alperen Şengün pôsobiaci v klube zámorskej NBA Houston Rockets.
štvrťfinále ME v basketbale mužov
Riga
Turecko - Poľsko 91:77 (46:32)
Najviac bodov: Sengün 19, Larkin a Hazer po 13, Sipahi 11 - Loyd a Ponitka 19, Sokolowski 14, Dziewa 11
Riga
Turecko - Poľsko 91:77 (46:32)
Najviac bodov: Sengün 19, Larkin a Hazer po 13, Sipahi 11 - Loyd a Ponitka 19, Sokolowski 14, Dziewa 11