Turci využili Barákovo vylúčenie, Gruzínci v premiére idú ďalej

Hamburg/Gelsenkirchen 27. júna (TASR) - Futbalisti Turecka sa do vyraďovacej fázy veľkého turnaja prebojovali prvýkrát od roku 2008, keď postúpili do semifinále ME. V stredajšom zápase F-skupiny spečatili prienik medzi 16 najlepších tímov prebiehajúceho kontinentálneho šampionátu víťazstvom 2:1 nad Českom. Zápas ovplyvnila červená karta Antonína Baráka, ktorú český stredopoliar dostal už v 20. minúte.



"Vždy sme sa sústredili na tvrdú prácu. Náš postup je zaslúžený. Hodili sme za hlavu kritiku, ktorou nás nešetrili fanúšikovia i médiá. Podľa mňa bola neoprávnená. Je na nás vyvíjaný obrovský tlak. Čo sa mňa týka, som na neho zvyknutý, ale nemám rád, keď pod neho vystavujú hráčov," citovala AFP trénera Turkov Vincenza Montellu. Jeho tím sa proti oslabenému súperovi dlho nevedel presadiť, až v 51. minúte otvoril skóre Hakan Calhanoglu. Čechov vzápätí postihlo ďalšie nešťastie, keď sa zranila ich brankárska jednotka Jindřich Staněk, napriek tomu dokázali vyrovnať po góle Tomáša Součeka.



V závere hrali vabank, pretože na postup potrebovali získať všetky tri body, no ich ledabolé bránenie potrestal v nadstavenom čase Cenk Tosun. Osemfinálovým súperom Turecka bude v utorok v Lipsku Rakúsko, ktoré vyhralo D-skupinu. "Sú pred nami nové méty, no najskôr si chceme užiť tento postup a patrične ho osláviť. Cítime obrovskú úľavu, ale od zajtra už sa budeme pripravovať na Rakúsko," dodal Montella.



Príčinou nepostupu Čechov bola podľa ich trénera predošlá remíza 1:1 s Gruzínskom. "Ten zápas sme mali vyhrať. Som nahnevaný a smutný. Vypadli sme preto, že sme nezdolali Gruzínsko. Je mi ľúto chlapcov, odviedli veľmi dobrý výkon, hrali na hranici sebaobetovania do poslednej minúty. Vylúčenie Baráka ovplyvnilo zápas. Mali sme nejakú stratégiu, ktorá sa po ňom zrútila. Cieľ na šampionáte, ktorým bol postup, sme nesplnili," uviedol tréner Ivan Hašek na tlačovej konferencii. Predtým v prvom televíznom pozápasovom interview zabŕdol do hlavného rozhodcu Rumuna Istvána Kovácsa. Ten rozdal v zápase celkovo 18 žltých a 2 červené karty, na ihrisku si nevedel vydobyť rešpekt. "Ešte som nezažil, aby sa rozhodca v tuneli tľapkal s hráčmi a funkcionármi súpera," čudoval sa Hašek.



Veľká vec sa podarila Gruzíncom, ktorí vo svojej premiére na veľkom turnaji prešli skupinovou fázou. Pred zápasom s už istým víťazom F-skupiny Portugalskom sa im nedávali veľké šance, no proti favoritovi sa vybičovali k bravúrnemu výkonu a po víťazstve 2:0 si vypýtali osemfinálovú konfrontáciu so Španielmi. Hráčom zápasu bol Chviča Kvaracchelija, ktorý otvoril skóre už v 2. minúte a dal svoj prvý gól na šampionáte. "Dnes sme nemali žiadneho individuálne najlepšieho hráča, bol to tím a všetkým sme dokázali, že naozaj vieme hrať. Toto je najlepší deň v živote gruzínskych futbalových fanúšikov. Nikto by neveril, že dokážeme zdolať Portugalsko. Fanúšikovia nás veľmi podporili. Toľko ich bolo v Nemecku a to je jeden z faktorov, ktorý prispel k nášmu víťazstvu," povedal útočník SSC Neapol.



Tréner Willy Sagnol pred zápasom povedal hráčom, aby hrali svoj futbal. "Snívali sme o tom, že sa dostaneme do osemfinále, ale nemysleli sme si, že je to možné. Nesnažili sme sa pred zápasom zistiť, s kým budeme hrať v prípade víťazstva, jednoducho berieme veci tak, ako prichádzajú. Hráme so Španielskom, v skupine bolo pravdepodobne najlepším tímom, takže je to ďalšia veľká výzva. Či je príliš veľká, neviem, ale budeme bojovať od prvej minúty."



Portugalci nastúpili v pozmenenej zostave a zaostali za očakávaniami. "Začali sme s nízkou intenzitou, skoro sme inkasovali a to Gruzínsko potrebovalo. Ich brankár podal úžasný výkon. Snažili sme sa skórovať, ale nepodarilo sa nám to, a o to viac si Gruzínsko verilo. Zaslúžili si vyhrať," povedal kouč Roberto Martinez. Jeho zverenci narazia v osemfinále v pondelok na Slovinsko.