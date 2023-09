Volejbalisti Turecka zdolali Izrael 3:0 a postúpili do osemfinále

volejbal-muži - ME



A-skupina (Ancona)



Belgicko - Estónsko 3:1 (18, 17, -12, 19)







B-skupina (Varna)



Španielsko - Ukrajina 0:3 (-21, -21, -19)







C-skupina (Skopje)



Severné Macedónsko - Holandsko 0:3 (-19, -19, -16)







D-skupina (Tel Aviv)



Turecko - Izrael 3:0 (23, 13, 17)



Grécko – Francúzsko 0:3 (-19, -22, -17)





tabuľka:





1. Francúzsko* 5 4 1 13:4 12



2. Portugalsko* 5 3 2 12:8 9



3. Rumunsko* 5 3 2 11:10 9



4. Turecko* 5 2 3 10:10 8



5. Izrael 5 2 3 6:13 4



6. Grécko 5 1 4 7:14 3



*postup do osemfinále

Bratislava 5. septembra (TASR) - Volejbalisti Turecka zdolali Izrael v základnej D-skupine na majstrovstvách Európy v Tel Avive. Vybojovali si tak postup do osemfinále a uzavreli dianie vo svojej skupine. V piatkovom osemfinále v bulharskej Varne narazia na Slovinsko, istého víťaza B-skupiny.Francúzsko vyhralo nad Gréckom v "déčku" 3:0 na sety a spečatilo tak prvé miesto. V sobotňajšom osemfinále ich čaká Ukrajina, ktorá zdolala v utorňajšom priamom súboji o postup Španielsko 3:0. Gréci skončili v "déčku" na poslednom šiestom mieste.Belgicko zas vyhralo nad Estónskom v "áčku" 3:1 a priblížili sa k vyraďovacej časti, o ktorú zvedie priamy súboj so Švajčiarskom. Estónci už nemajú šancu na miestenku do play off. Na prvú priečku v C-skupine sa po víťazstve 3:0 nad Severným Macedónskom posunuli Holanďania, druhé Poľsko však stráca tri body a má dva zápasy k dobru.