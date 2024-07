Turci zdolali Rakúsko, vo štvrťfinále ich čaká Holandsko

Turecký brankár Mert Gunok (vľavo) zastavuje strelu počas zápasu šestnásťfinále medzi Rakúskom a Tureckom na futbalovom turnaji Euro 2024 v nemeckom Lipsku v utorok 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

osemfinále /Red Bull Arena, Lipsko/



Rakúsko - Turecko 1:2 (0:1)



Góly: 66. Gregoritsch - 1. a 59. Demiral. Rozhodcovia: Soares Dias - Soares, Ribeiro (všetci Portug.), ŽK: Schmid, Lienhart - Kökcü, Yüksek, 38.305 divákov.



Rakúsko: Pentz - Posch, Danso, Lienhart (64. Wöber), Mwene (46. Prass) - Seiwald, Sabitzer - Laimer (64. Grillitsch), Baumgartner, Schmid (46. Gregoritsch) - Arnautovič



Turecko: Günok - Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yüksek (58. Özcan), Ayhan - Güler (78. Yokuslu), Kökcü (83. Kahveci), Yildiz (78. Aktürkoglu) - Yilmaz

Merih Demiral (zľava) z Turecka strieľa úvodný gól počas osemfinálového zápasu Rakúsko - Turecko na ME vo futbale v Lipsku v utorok 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

Rakúsky futbalista Michael Gregoritsch oslavuje po strelení prvého gólu svojho tímu v zápase šestnásťfinále proti Turecku na futbalovom turnaji Euro 2024 v nemeckom Lipsku v utorok 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

Mníchov 2. júla (TASR) - Tureckí futbalisti skompletizovali zoznam štvrťfinalistov na ME v Nemecku. V osemfinálovom dueli v Lipsku zdolali Rakúsko 2:1. Oba góly víťazov dal stopér Merih Demiral, odpovedať na ne dokázal iba striedajúci Michael Gregoritsch. Turci sa v boji o semifinále stretnú v sobotu 6. júla o 21.00 h v Berlíne s Holandskom, ktoré si v prvom utorkovom zápase poradilo s Rumunskom 3:0.Skóre otvoril Demiral už po 57 sekundách hry a postaral sa o druhý najrýchlejší gól ME. Rýchlejšie dokázal v celej histórii európskych šampionátov skórovať len Albánec Nedim Bajrami, ktorý sa presadil v skupinovom zápase s Talianskom (1:2) už po 23 sekundách. Turci sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku prvýkrát od ME 2008 v Rakúsku a Švajčiarsku, kde skončili až v semifinále.Turci, ktorým chýbal pre kartový trest kapitán Calhanoglu, mali expresný štart a už v 57. sekunde sa ujali vedenia. Hneď z prvej akcie sa dostali k rohovému kopu, ktorý zahral nebezpečne Güler, Pentz dokázal ešte ratovať na bránkovej čiare, ale Demiral z dorážky napálil loptu nekompromisne do siete - 0:1. Rakúšania sa snažili o okamžitú odpoveď a sériou rohových kopov zatlačili súpera. Blízko k vyrovnaniu bol Baumgartner, ktorý nedosiahol na loptu na zadnej žrdi a cieľ nenašla ani hlavička Lienharta. Na druhej strane Demiral hlavou mieril tesne nad. Po úvodnom strhujúcom tempe sa hra postupne upokojila, Turci prenechali aktivitu súperovi. Rakúšania sa snažili, ale iba ťažko prenikali cez dobre sformovanú tureckú obranu. Záver prvého dejstva patril opäť hráčom z "krajiny polmesiaca", ktorí sa zmocnili kontroly lopty. Paradoxne mohol skórovať Baumgartner, tiesnený nezakončil presne.Tréner Ralf Rangnick v snahe oživiť hru svojho tímu pristúpil v prestávke k dvom striedaniam. Veľkú príležitosť na vyrovnanie mal Arnautovič, Günok mu zmaril šancu včasným vybehnutím. Následne nevyšlo zakončenie ani Laimerovi a Poschovi, ofsajd zrušil koncovku Arnautoviča. Turci odolali a v 60. minúte druhýkrát udreli - na center Gülera z rohu si naskočil Demiral a hlavou dal svoj druhý gól v zápase. Rakúšania odpovedali o šesť minút neskôr. Po centri z rohu sklepol Posch loptu na striedajúceho Gregoritscha, ktorý zblízka znížil na 1:2. Rakúšanom to dodalo sebavedomie a ešte viac zvýšili ofenzívne úsilie. V hustom lejaku priklincovali súpera k jeho šestnástke, posielali do nej center za centrom, no chýbala im presnosť. Naopak v závere mohol skórovať z brejkov Yilmaz, ale dve svoje veľké šance nepremenil. Turci už tesný náskok udržali, aj zásluhou Günoka, ktorý v nadstavenom čase famózne vychytal Baumgartnera.